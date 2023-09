Domácí kouč Jan Woznica udělal několik změn v sestavě. „Máme před sebou náročný program. Chtěli jsme některé opory pošetřit. Taky jsme měli plán, že soupeře v prvním poločase unavíme a ve druhém pošleme do hry čerstvé hráče. Tento záměr nám ale nevyšel,“ okomentoval svůj záměr trenér Bílovce Jan Woznica.

Domácí začali aktivně. Měli více ze hry a dostávali se i do zakončení. „Bohužel situace jsme neřešili dobře,“ povzdechl si domácí kouč. „Místo střely jsme volili přihrávku a nebo naopak,“ pokračoval Jan Woznica. V poslední minutě úvodního dějství udeřil nečekaně Jeseník. Domácí kopali roh, míče se ale zmocnil soupeř, šel do brejku. Nakonec se z půlky na Padušáka řítil Červeňák, udělal domácímu gólmanovi kličku a poslal hosty do vedení.

Po přestávce se Bílovečtí dostali do velkého tlaku. Měli i šance, ty ale neproměnili. „Druhý poločase se proměnil v hru na jednu bránu. Dvě velké gólovky měl Kunc, další spálil Limanovský. Z hostujícího brankáře jsme udělali muže zápasu,“ vracel se k druhému poločasu Jan Woznica. „Soupeř rezignoval na fotbalovost. Jesenický autobus slavil úspěch. Pro hráče i mě šlo o dobré ponaučení. Zápas celkově rozhodlo podcenění jedné situace,“ zakončil zklamaný trenér Bílovce.

Bílovec – Jeseník 0:1 (0:1)

Branky: 45. Červeňák. Rozhodčí: Čampišová – Petrásek, Doležal. ŽK: Heiník, Tomášek – Vajda, Červeňák, Martin Furik. Diváci: 198.

Bílovec: Padušák – Kollek, Heiník, Krayzel, Melecký – Koschatzský, Mozol (58. Tomášek), Zavadil (46. Dostál) – Dluhoš (46. Limanovský), Krömer (58. Kunz), Gajdošík (67. Seidler). Trenér: Jan Woznica.