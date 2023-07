/FOTOGALERIE/ Zatím povedenou letní přípravu prožívají fotbalisté divizního Bílovce. Trenér Jan Woznica eviduje v kádru několik nováčků. Velmi dobře se jeví osmnáctiletý útočník Pavel Kunz z Vítkovic. V sobotu čeká na Bílovecké zajímavý duel MOL Cupu. Na domácím trávníku totiž hostí od sedmnácti hodin třetiligový Frýdek – Místek.

Bílovci se v přípravě zatím daří. | Foto: FK Petřvald na Moravě

„Máme za sebou dva přípravné zápasy a jeden pohárový. Všechny tři se nám podařilo výsledkově zvládnout,“ těší bíloveckého kouče. Nové Sady jeho tým porazil 3:1, když se dvakrát mezi střelce zapsal Kunz a jednou se trefil futsalový reprezentant Seidler. V dalším duelu Bílovec zdolal Nový Jičín, a to 3:2. O góly se postarali Gajdošík, Limanovský a Koschatzký. V poháru pak výběr Jana Woznici vyřadil ambiciózní Petřvald. Na výhře 4:2 se dvěma góly podílel Jelen po jedné brance přidali Gajdošík s Limanovským.

V další fázi MOL Cupu přivítá v sobotu Bílovec fotbalisty třetiligového Frýdku – Místku. „Na utkání se těšíme. Přijde k nám kvalitní třetiligový soupeř. Bude to pro nás dobrá konfrontace. Utkání nám může ukázat, jak moc jsme se přiblížili kvalitou k třetí lize,“ poznamenal Jan Woznica.

Co se týká hráčských změn, tak Bílovec na přestup získal Koschatzkého a Jelena. Z Kobeřic přišel ofenzivně laděný záložník Lukáš Kollek a do útoku Pavel Kunz. „Pavel je i přes své mládí slušnou posilou. Je to fotbalista s velkým potenciálem,“ podotkl šéf bílovecké lavičky. Další posilou do útoku se stal Matěj Krömer. Jedná se o hráče Opavy, který to letos zkoušel i v Hlučíně. „Jedná se taky o velmi šikovného fotbalistu,“ doplnil kouč.

Defenzívu Bílovce vyztužil čtyřiadvacetiletý zadák Jiří Podraza z Hlubiny. V minulosti oblékal také dresy Třebovic, Opavy a Hlučína. „Ještě bychom chtěli přivést jednoho hráče do středu zálohy,“ doplnil Jan Woznica.