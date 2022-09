Hrdina, to nevím (usmívá se), máme tři body, což je zásluhou celého mančaftu. Prohráli jsme nešťastně s Karvinou, Krnov jsme museli bezpodmínečně porazit. První poločas sice nebyl z naší strany úplně ideální. Ale nakonec to vyšlo. Dal jsem tři góly, mohu být spokojený dvojnásob.

Nestává se často, aby obránce dal hattrick…

Už jsem něco odkopal, ale hattrick jsem v kariéře ještě nedal. Maximálně se mi podařilo vstřelit dvě branky.

Bude to hodně drahé v kabině?

Bude, bude. Navíc mám narozeniny, takže se prohnu. K tomu jsem ještě pokladníkem.

Jak jste viděl vaše góly?

Při prvním trefil Venca Mozol tyčku, gólman balon vyrazil a já jsem to se štěstím patičkou levačkou trefil. Při druhém se ke mně dostal odražený balon. Adam Dluhoš mě krásně našel a já znovu trefil levačkou. Ten třetí padl v nastavení, kdy jsem šel nahoru a dal jsem to hlavou.

Hattrick jste mohl zkompletovat dříve, bohužel jste neproměnil penaltu…

O ní bych raději ani nemluvil. Pár jsem jich už v životě kopal a nikdy se mi nestalo, že bych snad penaltu nedal.

Bílovec - Krnov 6:0.Zdroj: Deník/Roman Brhel

Jste určený na penalty?

Ne, nejsem. Určený je Venca Mozol. Říkal jsem mu, ať mi to nechá, že chci dát hattrick a tak to dopadlo. Kopl jsem to špatně, ještě, že to Pája Střelec dorazil a byl z toho gól.

Do Bílovce jste se vrátil po působení v Olomouci a Uničově. Jaké bylo angažmá mimo mateřský klub?

V celém dorosteneckém věku jsem prošel olomouckou Sigmou, dokonce jsem nakoukl do druhé ligy, když Sigma spadla. Následně jsem odešel do Uničova, kde se hrála třetí liga. Byl jsem tam maximálně spokojený. Měli jsme kvalitní kádr, hráli jsme špici MSFL. I když to trochu narušil covid.

Nešlo z angažmá ve třetí lize vytěžit více?

Určitě šlo, stále to tak ještě nyní cítím, že je to škoda. Ale mám nyní jiné priority. Mám rodinu, dostudovávám vysokou školu. Učím v Bílovci na škole. Měl jsem také zranění. A doktoři mi řekli, že pokud budu chtít v pětatřiceti lyžovat s dětmi, musím s profi fotbalem skončit.

A kdyby přišla nabídka z MSFL?

Mám to ještě v hlavě, asi bych to ještě zvažoval. Ale jsem spokojený v Bílovci.

Bílovec patří ke klubům, který umí posouvat fotbalisty do vyšších soutěží. Namátkou můžeme vzpomenou Hejdu, Panáka…

Přesně tak. Je to tím, že se tady dobře pracuje s mládeží. Kluci se pak vrací. Třeba proti Krnovu nás z ročníku 97 hrálo hned pět kluků v základní sestavě. Je to všechno výsledek dobré práce mládežnických trenérů.