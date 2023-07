„Je pravda, že jsme měli vytipované tři hráče do základní sestavy. Bohužel ani jednoho se nám získat nepodařilo,“ přiznal trenér Bílovce Jan Woznica. Prvním hráčem o kterého měl mladý kouč usiloval byl kapitán Nového Jičína Marek Staněk. „Nebyli jsme schopni jeho příchod dotáhnout. Marek nakonec odešel do Všechovic,“ poznamenal šéf bílovecké lavičky. Dalším hráčem na radaru byl Matyáš Blahuta. Ten ale nakonec odešel z třetiligových Kvítkovic do Hlubiny. „Chtěli jsme ještě Pavla Macíčka z Valašského Meziříčí. Ten se ovšem rozhodl ještě na půl sezony zůstat na Valašsku,“ prozradil Jan Woznica.

Naopak do přípravy naskočí Lukáš Kollek. Jedná se o dvacetiletého odchovance Kobeřic, který prošel mládežnickými kategoriemi Slezského FC Opava a ostravského Baníku. Na jaře patřil ke klíčovým hráčům kobeřického týmu v krajském přeboru. Z angažmá ve Vítkovicích se do Bílovce vrací útočník Pavel Kunz. Osmnáctiletý střelec byl nejlepším střelcem vítkovického dorostu. Do Bílovce by mohl zamířit třiatřicetiletý odchovanec Studénky Miroslav Ronec. Jedná se o záložníka, který v minulosti dres Bílovce oblékal. Zahrál si také za Fulnek, Vlčovice, Bělotín a Dolní Benešov. Naposledy kopal v Rakousku. „Má sice ještě otevřené Rakousko, věřím ale, že bude hrát u nás,“ je optimistou Jan Woznica. „Jsme v kontaktu ještě s dalšími hráči, které chceme do začátku přípravy přivést. Tlačí nás bota na kraji obrany a rádi bychom ještě přivedli někoho do ofenzívy,“ nastínil Jan Woznica.

Velkou posilou by se mohl stát futsalový reprezentant Michal Seidler. Ten v rámci futsalu opouští Plzeň a bude hrát v polském klubu Rekord Bielsko Biala a bude mít tak více prostoru na trénování a hraní v Bílovci.