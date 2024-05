Bílovecké fotbalisty dál trápí problémy s koncovkou. Naposledy svěřenci trenéra Jana Woznici zahodili několik šancí v Havířově. Na hřišti ambiciózních Indiánů si vytvořili gólovky, ty ale neproměnili a nakonec prohráli 0:3.

Bílovec dostal trojku | Foto: ŠSK Bílovec

„Výsledek je určující. Ten hovoří jasně. Herně to špatné z naší strany nebylo. Jenomže jsme neproměnili šance, které jsme si vypracovali. Nemáme typického snipera, který by nám ty góly dával. Havířov má výborné mužstvo a zaslouženě vyhrál,“ shrnul trenér Bílovce Jan Woznica. „Hned v úvodu jsme si vypracovali dvě šance, které byly z kategorie vyložených,“ pokračoval kouč Bílovce. Dostali se do nich Gajdošík s Tomáškem. V 17. minutě se na druhé straně do míče opřel Holzer a Tomášek ho tečoval do vlastní brány – 1:0. „Mohli jsme pak vyrovnat. Bohužel při jedné naší šanci vykopával míč z brankové čáry Schaffartzik. Domácí byli ale také nebezpeční. Nakonec se jim podařilo přidat druhou gól,“ posteskl si Jan Woznica.

Po přestávce se hosté snažili s výsledkem něco udělat. Nejblíže ke skórování byl Krayzel. Avšak ani jemu nebylo přáno. „Je to škoda, že jsme nedali kontaktní gól. Klukům nešla upřít snaha. Domácí branka byla pro nás ale zakletá. Šance byly na obou stranách. Zápas klidně pomohl skončit i výsledkem 8:4 pro Havířov. Klukům nemám krom výsledku, co vytknout. Podali jsme jeden z našich nejlepších výkonů v jarní části,“ zakončil Jan Woznica.

Havířov – Bílovec 3:0 (2:0)

Branky: 17. Tomášek (vlastní), 26. Jež, 64. Heller. Rozhodčí: Prokůpek – Korch, Matulík. ŽK: Heiník, Melecký. Diváci: 480.

Bílovec: Padušák – Podraza, Heiník, Krayzel, Melecký (75. Kollek) – Zavadil, Tomášek (46. Dostál), Koschatzký – Limanovský, Krömer (59. Mozol), Gajdošík. Trenér: Jan Woznica.