Divizní Bílovec má posilu do brankoviště. Lovil v nedaleké Pusté Polomi. V týmu hrajícím krajský přebor si vyhlédl zkušeného gólmana Václava Minaříka. Třicetiletý brankář se vrací do známého prostředí. V Bílovci totiž působil už v mládežnických kategoriích.

Václav Minařík | Foto: Petr Widenka

„S Vaškem přichází do týmu zkušenost. Navíc je z dalších hráčů, kteří v Bílovci už v minulosti působili,“ řekl trenér Bílovce Jan Woznica. Václav Minařík během své kariéry působil taky například v Hlučíně nebo Jihlavě. Za nový tým by mohl nastoupit v sobotním přípravném duelu s Hlučínem. „Je to náš první zápas. Měli jsme sice hrát už v sobotu s Přerovem. Avšak vzhledem k sněhové kalamitě, bylo utkání zrušeno,“ poznamenal Jan Woznica.