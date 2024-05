Divizního lídra z Hlubiny hostili fotbalisté Bílovce. Neodehráli špatný zápas, nakonec z něho vytěžili bod za remízu 1:1. Nutno ale říci, že domácí hráli sedmdesát minut přesilovku. Důvodem bylo vyloučení Dybala, který fauloval Limanovského.

Fotbalisté Bílovce uhráli s vedoucí Hlubinou cenný bod. | Foto: ŠSK Bílovec

„Na utkání jsme se poctivě připravovali. Na předzápasovém tréninku jsme si hru soupeře rozebírali u videa. Řekli jsme si o jeho silných i slabých stránkách. V úvodu to ale vypadlo, že jsme žádné video neviděli,“ započal svůj komentář k utkání trenér Bílovce Jan Woznica. Jeho tým se dostal pod tlak a brankář Padušák si na nedostatek práce rozhodně nemohl stěžovat. Vyznamenal se při stoprocentní šanci Macíčka. „K tomu chytil ještě další dvě šance,“ přiznal domácí stratég.

Ve 21. minutě přišel jeden z klíčových momentů utkání. „Tady jsme si už vzali poznatek z videa,“ byl spokojený Jan Woznica. Limanovský obral o balon Dybala, ukázal mu záda. Ten ho fauloval a šel předčasně pod sprchy. „Hlubina se poté zatáhla do bloku a my jsme si krom šance Gajdošíka žádnou jinou nevytvořili,“ přiznal Jan Woznica. Divizní lídr nakonec v první minutě nastavení první půle udeřil. Domácí propadli, Hlubina šla do brejku, který proměnil Förster ve vedoucí branku.

„Po přestávce jsme si řekli, co chceme hrát. Měli jsme míč ve svém držení. Prakticky se hrálo na jednu bránu a nakonec se nám podařilo vyrovnat,“ vracel se k druhému poločasu Jan Woznica. Dvanáct minut před koncem odcentroval Gajdošík a Krömer ranou pod břevno vyrovnal. V posledních vteřinách mohl dokonat obrat Limanovský, který měl možnost běžet sám na gólmana. Místo toho ho chtěl přehodit, ovšem netrefil bránu. „Před zápasem bychom bod brali, nakonec jsme mohli i vyhrát. S bodem jsme ale spokojeni,“ zakončil Jan Woznica.

Bílovec – Hlubina 1:1 (0:1)

Branky: 78. Krömer – 45+1. Förster. Rozhodčí: Kovařík – Mikeska, Sklář. ŽK: Gajdošík, M. Krayzel, Mozol – Hrušovský, Bělíček, Nevřela. ČK: 21. Dybal (Hlubina). Diváci: 187.

Bílovec: Padušák – Kollek (46. Melecký), Heinik, Krayzel, Podraza – Dostál (57. Krömer), Tomášek, Koschatzký (64. Mozol) – Gajdošík, Limanovský, Zavadil. Trenér: Jan Woznica.