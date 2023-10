/FOTOGALERIE/ Fotbal v Hlubině musel bavit. Zápas lídra soutěže s Bílovec nabídl řadu zajímavých okamžiků. Hostující celek si vytvořil několik šancí, ani jednu ale neproměnil. Hlubina nakonec splnila roli favorita a díky dvěma gólům exabanikovského Badalyana vyhrála 2:0.

Hlubina - Bílovec 2:0. | Foto: Fotbal Hlubina

„Neproměňujeme šance a na tom hoříme,“ přiznal hostující kouč Jan Woznica. „Hlubina má kvalitní tým. Je to největší favorit na postup. Pro nás byl tento zápas měřítkem, jak na tom jsme a mylsím si, že jsme obstáli,“ poznamenal hostujcí stratég.

Vstup do utkání patřil Bílovci. „V prvních osmnácti minutách jsme domácí přitlačili. Měli jsme více ze hry,“ řekl hostujcí trenér. Meleckého střelu vytáhl golman na roh. Gajdošík pálil ze sedmi metrů do tyče. Ve 26. minutě kopali domácí standardku a Badalyan je poslal do vedení. „Bohužel pro zbytek prvního poločasu jsme ztratili půdu pod nohama. Naštěstí domácí druhý gól nepřidali,“ řekl ještě k první půli Jan Woznica.

Po přestávce se snažil Bílovec o vyrovnání. Jenomže šance Jelena a Gajdošíka zůstaly nevyužity. „Domácí nám dali hlavou druhý gól. I tak jsme s výsledkem měli možnost něco udělat. Bohužel vstřelit branku nám nebylo přáno. Hlubina nám dala lekci z produktivity,“ zakončil pozápasové hodnocení Jan Woznica.

Hlubina – Bílovec 2:0 (1:0)

Branky: 23. a 66. Badalyan. Rozhodčí: Lukašík – Sklář, Mitura. ŽK: Förster, Marciňa – Heiník, Krayzel, Kollek, Jelen. Diváci: 126.

Bílovec: Minařík – Kollek, Tomášek, Heiník, Podraza – Koschatzký (68. Mozol), Dostál (75. Kunz), Krayzel – Gajdošík (75. Dluhoš), Krömer (46. Jelen), Melecký (62. Zavadil). Trenér: Jan Woznica.