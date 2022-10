„Radost máme velkou. Jsou to pro nás cenné tři body,“ usmíval se po zápase trenér Bílovce Jan Woznica. Pro něj šlo o prestižní utkání, protože právě Hlubinu ještě v loňské sezoně vedl. „Bohužel utkání moc krásy nepobralo. Byl to spíše boj. Hra se kouskovala. Oběma týmům život komplikoval silný vítr,“ přiznal hostující stratég. „Když to shrnu, tak v prvním poločase se hrálo snad jen dvacet minut čistého času. Hře chybělo tempo,“ dodal ještě Jan Woznica.