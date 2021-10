Hodně povedený zápas mají za sebou fotbalisté Bílovce. Divizní nováček obral jednoho z velkých favoritů soutěže. Díky brankám Limanovského a Střelce vyhrál ve Frýdlantu 2:0.

Bílovec slaví vítězství | Foto: Luboš Mazoch

„Podali jsme vynikající výkon. Nejlepší v letošní sezoně,“ rozplýval se trenér Bílovce Peter Šloff. Jeho tým se už ve 12. minutě dostal do vedení. Po kombinaci se mezi dva hráče vběhl Limanovský a mířil přesně – 0:1. „Hráli jsme dobře v poli. Domácí jsme nepouštěli do šancí. To byl klíč k našemu úspěchu,“ podotkl zkušený trenér.