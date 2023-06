„Před zápasem bychom brali bod. Máme nakonec tři, takže maximální spokojenost,“ usmíval se po zápase kouč Bílovce Jan Woznica. Prvních třicet minut ale patřilo domácích. „Nemohli jsme se dostat do hry. Havířov byl jasně lepší, měl šance. V jednom případě dokonce trefil i břevno. Měli jsme obrovské štěstí,“ přiznal šéf bílovecké lavičky. Ve 30. minutě podnikli hosté útočnou akci po levé straně. Balon se dostal k Dostálovi, který trefil tyč. Balón nakonec do sítě dorazil Limanovský. „Od třicáté minuty jsme hru srovnali. Dali jsme gól a mohli jsme vést i větším rozdílem,“ poznamenal Jan Woznica. Do velkých šancí se dostali Limanovský s Gajdošíkem.