Jan Woznica hlásí návrat do Bílovce. Co k němu mladý kouč řekl?

Tak to bylo rychlé! Jan Woznica opět šéfuje lavičce divizního Bílovce. Po epizodní štaci v třetiligovém Hlučíně se mladý kouč vrátil do klubu, kde to dobře zná. Na postu hlavního kouče střídá Karla Semelku. Tomu vaz zlomil nepovedený vstup do jarní části.

SFC Opava B - Bílovec 2:1 | Video: Petr Widenka

Osobnost Deníku Opatřil kopal za Hlučín, nyní je klíčovým mužem Frenštátu Patří ke klíčkovým postavám beskydského Frenštátu. Třicetiletý záložník Josef Opatřil má… Přečíst článek > „Seběhlo se to strašně rychle. Nečekal jsem, že se vrátím tak rychle,“ přiznal čtyřiatřicetiletý trenér. „Jsem rád, že mohu být opět v Bílovci,“ dodal Jan Woznica. Mladý kouč Bílovec v zimní přestávce se vydal za novou výzvou do třetiligového Hlučína. Tohle angažmá ale nedopadlo podle představ. Tým vedl ve třech zápasech, a to s bilancí jednoho vítězství, jedné remízy a jedné porážky. Po debaklu s Blanskem pak na trenérský post rezignoval. „Neskončil jsem kvůli výsledkům. Ve hře bylo více faktorů,“ podotkl dnes už bílovecký kouč. „Každopádně Hlučínu děkuji za šanci. Získal jsem nové zkušenosti, ať už negativní, nebo pozitivní. Kdyby se nabídka objevila znovu, vzal bych ji. Určitě mě tohle krátkodobé angažmá obohatilo. Věřím, že mi pomůže v další trenérské práci,“ mínil Jan Woznica. Na otázku, zda by v Hlučíně udělal něco zpětně jinak, odpověděl: „Určitě bych více tlačil na posílení a obměnu kádru. Hlučínská kabina potřebuje okysličit.“ Bílovec vyměnil trenéra. Karla Semelku střídá Jan Woznica Na nové angažmá Jan Woznica nespěchal. „Vyčerpaný jsem se rozhodně necítil. Nechával jsem tomu ale volný průběh. Musím ovšem přiznat, že v momentě, kdy Hlučín vydal prohlášení, že končím, dostal jsme dvě nabídky na novou sezonu. Poté, co se ozval Peter Šloff, nebylo ale, co řešit,“ podotkl Jan Woznica. V neděli čeká na čtyřiatřicetiletého kouče staronová premiéra na lavičce Bílovce. Jeho tým hostí Vítkovice. „Nebude to jednoduchý zápas. Kádr není kompletní, pomůžeme si i kluky z dorostu,“ prozradil. Bílovci vstup do jarní části nevyšel. Ze čtyř utkání vytěžil pouze bod. „To už tak někdy ve fotbale chodí. Bude to znít jako fráze, půjdeme ale zápas od zápasu. Mám výhodu v tom, že tým dobře znám. Byl jsem mimo vlastně jen tři měsíce,“ zakončil Jan Woznica povídání.

