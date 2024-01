Pro vedení Bílovce byl odchod kouče nečekaný. „ Tak už to ve fotbale chodí U nás v Bílovci to máme postavené tak, že pokud hráč nebo trenér dostane nabídku z vyšší soutěže, nebudeme mu bránit v odchodu. Je to svým způsobem pro nás i signál, že práci u nás děláme dobře,“ řekl šéf bíloveckého klubu Peter Šloff.