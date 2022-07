Do kolonky odchodů je třeba ještě zaznamenat Latku s Vyklickým, kterým skončilo hostování z Opavy. Jedničkou v brance by se měl stát zkušený gólman Martin Rozsypal, který působil ve Fulneku a jaro strávil v Dětmarovicích. Ze stejné klubu se do Bílovce vrátili ještě Šlesár se Sedlákem.