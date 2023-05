Hrůzostrašné jaro v podání bíloveckých fotbalistů pokračuje. Tým, který se chtěl na jaře rvát o postup opět selhal. Proti opavskému béčku v poločase vedl, nicméně ve druhém dějství zkolaboval a prohrál 1:5.

Bílovec doma prohrál | Foto: Jan Holouš

„Naše špatné jarní rozpoložení má pokračování. V prvním poločase jsme s Opavou drželi krok, po přestávce se naše hra sesypala jako domeček z karet,“ konstatoval trenér Bílovce Jan Woznica. „V zimě jsme měli velké oči s tím, že bychom divizi chtěli vyhrát. Opět jsme nebyli kompletní, ale na to se vymlouvat nechci,“ povzdechl si domácí kouč.

Začátek neměli domácí špatný. V 11. minutě je poslal do vedení Gajdošík, který zužitkoval přihrávku Limanovského. Pak měl ještě dobrou šanci Koschatský, ale hlavou z dobré pozice svou šanci neproměnil. „Kdyby jsme dali na 2:0, možná by se utkání vyvíjelo jinak. Do čtyřicáté minuty jsme Opavu do žádných velkých šancí nepouštěli," uvedl kouč Bílovce.

Jenomže přišel druhý poločas. Opava hned udeřila, když se parádně po standardní situaci trefil Latoň. Za dalších osm minut už hosté vedli. „Poté jsme měli dva náznaky šancí, to ale bylo vše. Dostali jsme třetí gól a bylo rozhodnuto. Nezachytili jsme vůbec tempo Opavy. Jasně nás přehrávala. My jsme pak poslali do hry dorostence, kteří měli v nohách dopolední zápas se Vsetínem. Mohli jsme i prohrát vyšším rozdílem,“ řekl ještě Jan Woznica.

„První poločas nebyl z naší strany dobrý. Hráli jsme pomalu. Měli jsme sice balon více na kopačkách, ale bylo to o ničem. V poločasové přestávce jsme udělali pořádný vítr v kabině, a to zabralo. Druhá půle byla v našm podání úplně o něčem jiném,“ podotkl Zdeněk Partyš, trenér opavské rezervy. „Domácí hrozili pouze ze standardek, které dobře kopal Mozol. My jsme ale byli aktivnější a hlavně dávali góly. Výborný zápas odehrál Celta,“ chválil kouč opavského béčka. „Mohli jsme vyhrát i vyšším rozdílem. Wojatschke trefil brankovou konstrukci,“ pokračoval Partyš a dodal: „Za druhý poločas zaslouží kluci velkou pochvalu.“

Bílovec – Slezský FC Opava B 1:5 (1:0)

Branky: 11. Gajdošík – 46. Latoň, 54. a 74. Žídek, 80. a 88. (penalta) Veselý. Rozhodčí: Zapletal – Janeček, Malý. ŽK: Raszyk, Čavera. Diváci: 265.

Bílovec: Minařík – Tomášek (66. Mikuš), Heiník, Dresler, Koschatzký – Raszyk, Dostál – Limanovský, Mozol, Jelen – Gajdošík (40. Čavera, 78. Šimečka). Trenér: Jan Woznica.

SFC Opava B: Rolný – Latoň, Pejša, Blažej – Macháček (62. Chládek), Whiffen, Žídek, Dušek (40. Wojatschke), Celta (84. Sochor) – Šeba, Veselý. Trenéři: Zdeněk Partyš, Zbyněk Pospěch.