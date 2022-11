„Na přípravu jsme měli strašně málo času a změn bylo opravdu hodně. Měnili jsme rozestavení, na hráče čekala celá řada novinek. Vlastně za pochodu jsme na změnách pracovali prakticky celý podzim,“ přiznal mladý kouč.

Ke spokojenosti mu ale něco chybí. „Stále není naše hra ještě podle mého gusta. Hráči toho dost navnímali, ale ještě to musíme vyladit. Musíme taky zapracovat na fyzické kondici. V zimní přípravě na to budeme mít tři měsíce,“ podotkl Woznica.

Bílovec nevstoupil do nového ročníku zrovna nejlépe. V úvodním kole remizoval 2:2 s Valašským Meziříčím, následně prohrál 2:3 derby s Novým Jičínem. „Začátek sezony nebyl v našem podání optimální. Nehráli jsme dobře. Zlom přišel po pohárovém duelu s Třincem,“ přiznal bílovecký stratég.

Bílovečtí prohráli vysoko 2:6. „Sice šlo o soupeře z druhé ligy, ale řekli jsme si, že takhle se prezentovat nemůžeme. Nastavila se jasná pravidla a situace se zlepšila k lepšímu. Odehráli jsme pak dobré zápasy, které měly parametry,“ pochvaloval si Woznica. Konec podzimu byl v Bílovci ve znamení útlumu. „Konec nebyl dobrý. Nechci se vymlouvat, ale kvůli marodce nám vypadlo osm hráčů, a to se muselo někde projevit,“ poznamenal kouč.

Letošní ročník je vyrovnaný. „Divizi jsem sledoval už loni. Rozdíly v ní byly, letos to ale neplatí. Když se podíváme na okolní divizní soutěže, tam mají týmy na špici okolo třiceti bodů. U nás má první tým o čtyři body více. A rozdíl mezi první a sedmým mužstvem je pouze šest bodů. V soutěži není vyložený outsider, o čemž jsme se na vlastní kůži sami přesvědčili,“ vykládal Woznica. Namysli měl poslední duel podzimu, ve kterém jeho tým prohrál v Bruntále 1:2. „Do Bruntálu, který byl u dna, jsme jeli jako druhý tým tabulky. V prvním poločase jsme se ještě drželi, ve druhém nás domácí přehráli,“ přiznal Woznica.

V zimní přestávce se dají očekávat v bílovecké kabině změny. Jméno první velké posily je už na světě. Po štacích v Hlučíně a Novém Jičíně se do mateřského klubu vrací zkušený stoper Vojtěch Heiník. „Beru ho jako velkou posilu. S Vojtou se dlouho známe, dokonce jsme spolu v minulosti i hrávali. Pomůže nám na hřišti, je výborný i povahově do kabiny. Navíc k Bílovci má vztah,“ nechal se slyšet Woznica.

Heiník ale nebude jedinou novou tváří. „Chtěl bych posilu do každé řady. Hráči oslovení jsou, věřím, že brzy bude jasně. Jedná se o kluky z vyšších soutěží, kteří mají k Bílovci vztah. Potřebujeme zvýšit konkurenci,“ zdůraznil Woznica. Těsně před startem sezony padl příchod brankáře Rozsypala. Postu jedničky se zhostil Adam Padušák. „Adam chytil svou šanci za pačesy. Nevyšly mu zápasy s béčkem Karviné a Novým Jičínem, v dalších utkáních však byl naší oporou. Potřebuje cítit důvěru. Pak vám ji svými výkony splatí,“ dodal Woznica.

Přípravu na nový soutěžní ročník zahájí Bílovec 11. ledna. Na programu je tradiční soustředění v Brumově. A také šest přípravných zápasů. V nich tým Jana Woznici narazí na Hlučín, Přerov, Nové Sady, Slavičín, Šternberk a Pustou Polom.

Bílovci patří po podzimu třetí příčka. Nabízí se otázka, zda klub nechce v jarní části zaútočit na postup do MSFL. „Řeknu to jinak. Vedení o postupu nemluví. Nicméně na první místo ztrácíme tři body. Bylo by alibistické říci, že soutěž nechceme vyhrát,“ zakončil Jan Woznica.