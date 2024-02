S velkým přehledem zvládli fotbalisté divizního Bílovce sobotní přípravný duel v Prostějově. Na místní umělce porazili Nové Sady vysoko 5:0. Nový kouč Karel Semelka své svěřence chválil. Nyní čeká na ambiciózní tým soustředění.

Bílovec porazil Nové Sady | Foto: Fotbal Hlubina

„Už v prvním poločase jsme měli navrch. Drželi jsme balon, měli jsme hru pod kontrolou. Dali jsme tři branky, vedle toho jsme měli i další šance,“ vracel se k sobotnímu duelu trenér Bílovce Karel Semelka. První gól vstřelil na po přesném centru Gajdošíka, který akci zavíral na zadní tyči. Právě Gajdošík, autor gólové nahrávky byl směrem v ofenzivně hodně aktivní.

I po přestávce byla hra Bílovce dobrá. „Prvních třicet minut druhého poločasu bylo dobrých, pak nám začaly docházet síly. Celkově mám z toho dobrý pocit. Je vidět, že si to sedá. V naší hře se objevují prvky z tréninku, a to chceme. Zápas od zápasu je to lepší. Jsme agresivní a důrazní,“ byl spokojený Karel Semelka

Nové Sady – Bílovec 0:5 (0:3)

Branky: Kunz 2, Zavadil, Gajdošík, Dostál.

Bílovec: Minařík – Dluhoš, Tomášek, Heiník, Podraza – Kollek, Zavadil, Koschatzký, Gajdošík – Dostál – Kunz- Melecký, Hrabec, Dresler, Vřeský. Trenér: Karel Semelka.