„Zkoušíme mladé fotbalisty. Po středečním přípravném utkání s béčkem Opavy do kádru sáhneme. Máme vytipované i posily,“ řekl na úvod trenér Bílovce Jan Woznica. Nové Sady nastoupily v plné sestavě. „Nám chybělo šest kluků ze základu. Hráli mladí a ti mě hodně potěšili,“ přiznal mladý kouč. Ve středu zálohy Bílovce se objevil také hvězdný futsalista Michal Seidler, vedle něj se alternovali mladíci Géryk se Sedláčkem. Právě druhý jmenovaný se dostal po pěti minutách do velké šance. „Pak převzal iniciativu soupeře. Přehrával nás a dostal se do vedení,“ přiznal Jan Woznica.

Do poločasu bylo ale srovnáno. Po centru ze strany se k míči dostal Kunz, jeho střela byla zablokována, ovšem dělovka Limanovského skončila pod břevnem. „Ve druhém poločase naskočili do hry ještě více mladých hráčů. Musím říci, že jsem byl z jejich výkonu hodně mile překvapen. Šmirák, Krayezel, Sedláček i Géryk měli dost dobré věci. Ukázali, že na divizi stačí. Mrzí mě, že skončil Honza Šilák. Rozhodl se, že ještě půlrok bude hrát za Brušperk. Příchod dalších hráčů budeme řešit v týdnu,“ přiznal Jan Woznica.

Ve středu hraje Bílovec s béčkem Opavy, a to na hřišti v Pustějově.

Bílovec – Nové Sady 1:1 (1:1)

Branka Bílovce: Limanovský.

Bílovec: Minařík – Kollek, Heiník, Šilák, Podraza (46. P. Krayzel) – Géryk, Seidler (46. Čavera), Sedláček – Limanovský, Kunz (55. Šmiřák), Melecký. Trenér: Jan Woznica.