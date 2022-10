„Mám rozporuplné pocity. Cítím zklamání. Ne, z našeho výkonu, ale z okolností okolo zápasu,“ začal o utkání povídat trenér Bílovce Jan Woznica. „V týdnu naši kabinu zasáhla viróza. Do zápasu šli někteří kluci se sebezapřením. Horko těžko jsme dávali sestavu dohromady,“ pokračoval hostující stratég. Ve 23. minutě přišel jeden z rozhodujících momentů zápasu. „Rozhodčí nás poslal do deseti. Na popud pomezního odpískal ruku v šestnáctce. Tu snad viděl jen on,“ kroutil hlavou Jan Woznica. Halaška pokutový kop proměnil a poslal domácí do vedení. Navíc se hostům v prvním poločase zranil Tomášek a do obrany musel útočník Střelec.