Bílovečtí fotbalisté se v poslední době trápí. V neděli svěřenci trenéra Jana Woznici úplně vyhořeli. Na domácím trávníku po ostudném výkonu prohráli s týmem Řepiště 0:3. Domácí kouč byl po utkání hodně naštvaný.

Bílovec doma prohrál | Foto: Fotbal Hlubina

„V našem podání to byla jedním slovem ostuda,“ podotkl Jan Woznica. „Utkání jsme nezvládli jak výsledkově, tak herně. Někteří hráči byli hlavami jinde. Celé utkání odehráli v jednom tempu, jak dozadu, tak dopředu,“ pokračoval domácí stratég.

Bílovec neměl špatný začátek. Hned v úvodu se do dobrých šancí dostali Zavadil s Gajdošíkem. Dostál dokonce z pěti metrů přestřelil branku. Ve 23. minutě šli dva hráči Řepišť na čtyři bílovecké. „My jsme jim dali tolik prostoru, že dokázali v klidu zakončit,“ kroutil hlavou Jan Woznica.

Po přestávce chtěli Bílovečtí s výsledkem něco udělat. Jenomže proti byl brankář Kuděla, který vychytal Gajdošíka s Meleckým. O pár chvilek později předvedl parádní zákrok proti hlavičce Krayzla, když jeho pokus vytáhl konečky prstů na roh. „Byla to jediná pasáž, kdy měla naše hra parametry,“ řekl Jan Woznica. V 66. minutě kopali hosté roh a brankář Padušák si srazil míč do vlastní branky. „Od tohoto momentu bylo po nás. Soupeř pak přidal ještě jeden gól do naší otevřené obrany. Za to, co jsme předvedli, jsme si bodovat nezasloužili,“ zakončil Jan Woznica.

Bílovec – Řepiště 0:3 (0:1)

Branky: 27. Kiš, 66. Padušák (vlastní), 90. Miškařík. Rozhodčí: Pospíšil – Labaš, Matulík. ŽK: Tomášek, Kollek – Cempírek, Miškařík. Diváci: 138.

Bílovec: Padušák – Kollek (75. Kunz), Tomášek, Heiník, Melecký – Zavadil (57. Krömer), Krayzel (75. Dluhoš), Dostál (67. Podraza) – Limanovský, Jelen (57. Koschatzký), Gajdošík. Trenér: Jan Woznica.