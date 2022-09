Na první gól se čekalo pouze deset minut. Domácím se naskytla možnost standardní situace. Mozol napálil balon z trestného kopu do tyče, gólman Řeháček ho ještě vyrazil a Krayuzel patičkou poslal Bílovecké do vedení. Krnov mohl rychle odpovědět, ovšem Igbinoba Padušáka nepřekonal. Na druhé straně pálil nebezpečně Mozol, Řeháčka od pohromy zachránila tyč. Krnovští nehráli špatně. Další možnost měl Váňa, avšak ani ten neuspěl. A když po přihrávce Mozola nepřekonal Řeháčka Socha, vzal si dvakrát slovo aktivní Igbinoba. S jeho střeleckými pokusy do středu brány si Padušák v klidu poradil. V závěru prvního poločasu nejdříve neuspěl Váňa. Ovšem Tomášek už ano. Jeho krásná střela znamenal vedení domácích 2:0.