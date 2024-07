Roman Brhel dnes 07:29

Do přípravného duelu proti béčku Opavy nasadil kouč Bílovce Jan Woznica zajímavou posilu, a to exopavského záložníka Radima Dostála. Ten se hned v prvním poločase blýskl dvěma góly. Do hry naskočili i další nové tváře. Jednalo se o Fréborta, Hřivnáče a Ronce. Bílovec v Pustějově vyhrál 4:2.