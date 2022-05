„Zápasy proti takovým to soupeřům jsou zrádné. Aby jste byli úspěšní, musíte rychle vstřelit branku, jinak vás čeká dobývání. Na to jsme hráče připravovali,“ řekl trenér Bílovce Peter Šloff. Do sestavy Bílovce se vrátil útočník Marek Socha. „Po zranění začal s tréninkem. Byl plně připraven, tak jsme ho tam dali od začátku a nevedl si špatně. Dal hattrick, kromě toho měl další dvě, tři velké šance,“ chválil svého útočníka kouč.