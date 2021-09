Velkou hvězdu Beskydu je útočník Pavel Klimpar, který naposledy dvěma góly popravil béčko Opavy. „Pavla dobře znám, chodil ke mně od páté třídy na sportovku. Je to výborný fotbalista, ale rozhodně se na něj nijak speciálně připravovat nebudeme. Budeme se chtít prezentovat vlastní hrou,“ uzavřel Peter Šloff.

V neděli čeká na divizního velké derby ve Frenštátu. „Bude to pro nás fotbalový svátek. Frenštát je doma silný. Chceme tam ale uspět,“ nechybí Peteru Šloffovi odhodlání.

Bílovec dal celkem sedm branek. „Produkovali jsme krásný kombinační fotbal, dávali góly. Měli jsme i další šance, trefili jsme i brankovou konstrukci,“ těšilo bíloveckého kouče. „Ve druhém poločase jsme prostřídali sestavu, chtěli jsme dostat do hry co nejvíce kluků,“ podotkl Šloff.

„Měli jsme obavy, že Heřmanice budou hlavně bránit a nás bude čekat dobývání. To se ale nenaplnilo,“ pousmál se trenér Bílovce Peter Šloff. „V prvním poločase jsme dali tři góly a tím jsme odpor soupeře definitivně zlomili. Ve druhém poločase navíc odpal fyzicky,“ pokračoval domácí stratég.

