Čekání na první jarní vítězství v podání fotbalistů z Bílovce pokračuje. V nedělním dopoledni se svěřenci trenéra Jana Woznici představili v Karviné. S domácím béčkem odehráli velmi slušnou partii, která ale góly nenabídla a duel skončil bezbrankovou remízou.

Bílovec remizoval v Karviné | Foto: Boris Spiller

„Karviná proti nám nasadila sedm hráčů s ligovou smlouvou. Věděli jsme, že domácí budou mít balon více na svých kopačkách, a to se taky stalo. Hráče jsme nabádali k tomu, že to u nás to bude hodně o hlavě a dodržování taktických pokynů,“ řekl na začátku svého hodnocení trenér Bílovce Jan Woznica. Bílovec se v prvním poločase dostal do dvou šancí. V obou se zjevil Jan Jelen. Nejdříve se objevil zcela osamocený před brankářem Mrózkem po přihrávce Gajdošíka. Trefil ale jeho nohy. Ve druhém případě pak běžel sám na gólmana a opět byl úspěšný strážce karvinské svatyně. „Karvinou jsme do velkých akci nepouštěli. Dvakrát se sice svezl balon po břevně, ale obě situace brankář Minařík kontroloval,“ řekl ještě k druhému dějství hostující stratég.

Ve druhém poločase se obraz hry nezměnil. „Naše defenziva pracovala velmi dobře. Vzadu jsme odskákali, Karviná si jedinou velkou šanci vytvořila v závěru, kdy její hráč trefil boční síť. Stále ještě nejsme kompletní, i proto bod bereme,“ zakončil Jan Woznica.

Karviná B – Bílovec 0:0

Rozhodčí: Ganaj -Kaloč, Wawrzyk. ŽK: Jurčák – Heiník. Diváci: 66.

Bílovec: Minařík – Dresler, Heiník, Krayzel – Dluhoš (66. Dostál). Raszyk, Mozol (86. Novák), Koschatzký – Limanovský, Gajdošík (46. Pavlík), Jelen (72. Mikuš). Trenér: Jan Woznica.