/FOTOGALERIE/ Bílovečtí fotbalisté byli v Šumperku extrémně produktivní. Ze tří střel vytěžili dvě branky a vyhráli 2:1. Vítězný gól vstřelil střídající Matěj Krömer, a to dvě minuty před koncem. Loučení s letošní sezonou tak dopadlo pro hosty dobře.

Fotbalisté Šumperku na závěr sezóny doma smolně prohráli s Bílovcem. Rozdílový gól inkasovali chvíli před koncem. | Foto: Deník/Miroslav Pergl

Bílovci se před zápasem dostal do problémů. „Do utkání nemohli naskočit Krayzel s Tomáškem, což jsou pro nás klíčoví hráči,“ řekl trenér Bílovce Jan Woznica. „Vzhledem k dopravním problémům na cestě. Jsme do dějiště zápasu přijeli pětatřicet minut před výkopem,“ pokračoval hostující stratég. „Do zápasu jsme se chvíli dostávali. Nakonec se nám ale podařilo vstřelit vedoucí branku,“ podotkl Jan Woznica. Po půlhodině hry obešel Zavadil dva hráče, nahrál na Gajdošíka, který uvolnil Limanovského a bylo to 0:1.

Ve druhém poločase Šumperk přitlačil. Bylo vidět, že chce vyrovnat. „Hráli se mi šestnáctkami. Nicméně domácím nakonec vyšla standardka a dostali se na koně,“ přiznal trenér bíloveckého týmu. Tři minuty před koncem vyslal hostující kouč do hry Kunze, který o minutu později obešel protihráče, dal balon pod sebe a Krömer trefil hostům tři body. „Nevyhrál fotbalovější tým. Byli jsme konečně produktivní. Na dva góly jsme potřebovali tři šance. Kluky musím pochválit,“ zakončil Jan Woznica.

Šumperk – Bílovec 1:2 (0:1)

Branky: 65. Nízký – 40. Limanovský, 88. Krömer. Rozhodčí: Holub – Landsman, Nápravník. ŽK: Líďák – Krömer. Diváci: 145.

Bílovec:Padušák – Kollek, Dresler, Heiník, Podraza (87. Kunz) – Dostál (61. Dluhoš), Koschatzký, Gajdošík – Zavadil (61. Mozol), Limanovský, Melecký (46. Krömer). Trenér: Jan Woznica.