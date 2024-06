Těžké utkání na půdě Valašského Meziříčí fotbalisté Bílovce zvládli. Díky povedenému prvnímu poločasu vyhráli 2:1. Ve druhém hráli přesilovku, ta jim ale nesedla. Valaši se až do závěrečného hvizdu snažili o vyrovnání. Hostující kouč Jan Woznica výhru bral, ovšem s druhou půli spokojený nebyl.

Bílovec urval tři body | Foto: ŠSK Bílovec

Bílovec měl skvělý vstup do zápasu. Po dobré kombinaci se balon dostal k Meleckému, ten poslal centr do vápna, kde Limanovský dostal pod tlak Němce a ten si dal vlastní gól. „Začali jsme dobře. Naše vedení jsme mohli navýšit. Dobré šance měli Melecký s Limanovským. Ani jeden ale neuspěl,“ vracel se k první půli trenér Bílovce Jan Woznica. Valaši také měli nebezpečné výpady, na Padušáka si ale nepřišli. Ve 41. minutě fauloval Němec Limanovského a sudí Brezáni ho poslal do předčasně do kabin. Bílovci pak vyšel brejk a Melecký ho poslal do dvougólového vedení.

„Zápas jsme měli skvěle rozehraný. Jak se ale ukázalo, červená karta nám spíše uškodila. Domácím se podařilo vstřelit kontaktní gól a následně nás zlobili centry ze stran a nebezpečnými standardkami,“ pokračoval kouč Bílovce. „My jsme mohli ale rozhodnout, naše šance jsme ale neproměnili,“ poznamenal Jan Woznica. Nejvíce nebezpeční byli Melecký a Dostál. „Utkání bylo v závěru nervózní. Za vítězství jsme rádi, první poločas bylo dobrý, druhý už ale ne,“ zakončil hostující stratég.

Valašského Meziříčí – Bílovec 1:2 (0:1)

Branky: 59. Gomola – 4. Němec (vlastní), 44. Melecký. Rozhodčí: Brezáni – Bodeček, Štipčák. ŽK: Žilinský, Hrdlička – Limanovský. ČK: 41. Němec. Diváci: 98.

Bílovec: Padušák – Kollek, Heiník, Krayzel, Podraza – Mozol (61. Dostál), Tomášek, Gajdošík (88. Dresler) – Zavadil (61. Krömer), Limanovský, Melecký (76. Dluhoš). Trenér: Jan Woznica.