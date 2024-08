Jeden z klíčových momentů přišel ve 34. minutě, kdy fauloval Hřivnáč. „Červená karta byla správně udělena. Ale deset minut před tím se na druhé straně obdobný zákrok takhle neposuzoval,“ řekl bílovecký kouč Jan Woznica.

Čekalo se, jak Vítkovice s početní výhodou naloží. „Obraz hry se nezměnil. Čekali jsme, co Vítkovice vymyslí, nicméně nic převratného se nestalo. Hráli dlouhé míče do křídel, na to jsme ale byli připraveni,“ pokračoval v pozápasovém hodnocení trenér Bílovce.

Na začátku druhého poločasu měl šanci Géryk, který udělal kličku gólmanovi, už ale nezakončil. Kunze vychytal brankář. „Domácí hrozili z brejků. V jednom případě lízl balón tyčku,“ poznamenal Jan Woznica. Když už to vypadlo, že dojde k dělbě bodů, vyhrál dva těžké souboje Melecký, dal míč na Kollek. Jeho ránu brankář vyrazil, ovšem proti dorážce Šmiřáka byl krátký – 0:1. „Brali bychom i bod. Tři jsou výborné. Jsem rád, že mladí kluci opět nezklamali. Z našeho pohledu šlo o dobře zvládnutý zápas. Přece jenom jeho velkou část jsme hráli v deseti,“ zakončil Jan Woznica.

Vítkovice – Bílovec 0:1 (0:0)

Branka: 90.+1. Šmiřák. Rozhodčí: Ondráček – Doležal, Godfryd. ŽK: Eke - Minařík. ČK: 34. Hřivnáč. Diváci: 50.

Bílovec: Minařík – Kollek, Heník, M. Krayzel, Podraza – Gajdošík (82. P. Krayzel), Ronec (76. Seidler), Géryk (65. Melecký) – Hřivnáč, Kunz (82. Šmiřák), Frébort (65. Sedláček). Trenér: Jan Woznica.