„Máme za sebou těžké utkání. Polanka má velmi kvalitní tým a rozhodně nepatří do spodních pater tabulky. U nás to jasně ukázala. Byl to vyrovnaný zápas, kterému by asi slušela remíza,“ vracel se k nedělnímu utkání trenér Bílovce Jan Woznica. První gól byl vidění ve 22. minutě. Domácí kopali rohový kop. Šlesár poslal balon před bránu, kde ho prodloužil Dresler na přední tyči a Střelec ho uklidil do brány – 1:0. Polanka se snažilo o vyrovnání. Měla dvě dobré šance. Nováček mezi bíloveckými tyčemi Sýkora ale svůj tým podržel.