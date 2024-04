Bílovec vyměnil trenéra. Karla Semelku střídá Jan Woznica

Špatný vstup do jarní části odnesl v Bílovci trenér Karel Semelka. Tým pod jeho vedením vytěžil ze čtyř utkání jeden bod, a to za bezbrankovou remízu s posledním Bruntálem. Jeho místo zaujal Jan Woznica, který se do klubu vrací po krátkodobé epizodě ve třetiligovém Hlučíně.