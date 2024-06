Padušák s Koschatzkým mají namířeno do Rakouska. Dresler odchází do Petřvaldu, Zavadil do Havířova, Kröhmer do Chlumce nad Cidlinou a Dluhoš do Pusté Polomi. V týmu už nebude pokračovat ani zkušený záložník Mozol, o kterého je zájem v Krnově. „Potřebovali jsme kabinu trochu okysličit. Odchody byly plánované,“ řekl trenér Bílovce Jan Woznica.