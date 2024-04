Hodně povedené utkání mají za sebou fotbalisté z Bílovce. Na domácím trávníku si poradili se silným Bohumínem. Vítězství 2:1 zařídil pět minut před koncem Nikola Zavadil. Bílovečtí nasadili do hry i dorostence, kteří si nevedli vůbec špatně.

Bílovec má cennou výhru | Foto: ŠSK Bílovec

„Stále bojujeme s absencemi. Do zápasu tak s námi šli i čtyři dorostenci. Z toho Géryk se objevil i v základní sestavě,“ řekl na úvod bílovecký kouč Jan Woznica. „Před utkáním nám vypadl z nominace Kollek a do základu šel zmiňovaný Géryk, který den předem odehrál celé utkání za dorost. Musím říci, že na hřišti podal velmi dobrý výkon,“ podotkl domácí stratég.

Bohumín hned v úvodu dvakrát vystrčil růžky. „Bylo to pro nás varování. Nakonec jsme ale inkasovali,“ poznamenal domácí kouč. V 15. minutě vyrazil gólman Padušák míč na šestnáctku a Fulier ho uklidil do sítě. „Hráli jsme až s příliš velkým respektem. Před úvodním gólem jsme propadli ve středu hřiště. Chvíli nám trvalo, než jsme se z inkasovaného gólu oklepali,“ přiznal Jan Woznica. Do dobré šance se po centru Gajdošíka dostal Krömer, jeho hlavička si ale cestu mezi tyče nenašla. Dvě minuty před poločasem vyvezl balon Géryk, nahrál Gajdošíkovi, který ranou o břevno vyrovnal.

Po přestávce se Bílovečtí herně zvedli. „Byli jsme i lepším týmem. Soupeř měl dvě šance, nás ale podržel gólman Padušák,“ chválil brankáře trenér. Pět minut před koncem našel Gajdošík na zadní tyči Zavadila a ten zařídil Bílovci vítězství. „Pro nás je to cenná výhra. Jsem za ní rád. Herně to nebylo špatné. Potěšili mě mladí kluci,“ zakončil Jan Woznica.

Bílovec – Bohumín 2:1 (1:1)

Branky: 43. Gajdošík, 85. Zavadil – 15. Fulier. Rozhodčí: Tvardek – Janeček, Šafrán. Diváci: 252.

Bílovec: Padušák – Podraza, Heiník, Krayzel, Melecký – Koschatský (58. Limanovský), Tomášek (58. Honeš), Géryk (66. Mozol) – Gajdošík, Krömer (74. Šmiřák), Zavadil. Trenér: Jan Woznica.