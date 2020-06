Kvůli koronaviru poslední předčasně ukončená divizní sezona mohla mrzet fotbalisty Bosporu Bohumín, kteří byli označováni za černého koně soutěže a chtěli se prát o postup do MSFL.

Po více než dva měsíce dlouhé stopce mohou nyní už zase alespoň trénovat a hrát přípravné zápasy, což v Bohumíně přivítali všemi deseti.

„To ano, protože být tak dlouho bez fotbalu nebylo jednoduché, přece jen má člověk zažitý nějaký režim, který byl teď narušen a byli jsme všichni doma. Když jsme se pak poprvé po dlouhé době setkali zase na tréninku, byli jsme všichni natěšení a z kluků přímo sálalo nadšení být zase na hřišti. Fotbal jim chyběl,“ postřehl trenér mužstva Martin Špička.

Ten bere současnou dobu jako vhodný prostor pro jakousi předpřípravu letního období. „Máme čas, abychom si to v klubu nachystali do příští sezony tak, aby i v ní mohl mančaft hrát vrch tabulky,“ vysvětluje Špička.

Ambice klubu totiž míří tímto směrem. Ostatně, v Bohumíně, kde svého času kdysi bývala i druhá liga, by asi neměli nic proti tomu navázat na slavnou historii místní kopané. „Takhle my to ale necítíme, respektive bychom se postupu nebránili, ale zatím se díváme jen na vrch divizní tabulky,“ zůstává Špička při zemi.

K posílení kádru přistupují citlivě

Sám ví, že bez kvalitního kádru se neobejde. „Koncem loňské sezony jsme udělali obměnu, chceme to doplňovat tak, abychom mohli hrát horní půlku tabulky. Jdeme rozumně, hledáme charakterově dobré kluky, aby to nebylo jen o penězích, ale aby si ke klubu vytvořili nějaký vztah a věřím, že když půjdeme touto cestou a přijdou ještě hráči na zvýšení konkurence, tak bychom ten vrch tabulky hrát měli,“ je přesvědčen Špička.

Zdroj: Deník

Přijdou tedy v létě noví hráči? „Nespíme, monitorujeme situaci, nějaké hráče už máme oslovené, ale přistupujeme k tomu citlivě, vyhodnocujeme si ještě tento dojezd. Máme v týmu i starší hráče, kteří pokud by řekli, že už skončí, museli bychom je nějak nahradit,“ přemýšlí trenér.

Kdyby měl neomezené finanční prostředky, dokázal by si představit do každé řady jednu výraznou posilu? „Jistě, ale to není o tom, protože pandemie koronaviru zapříčinila, že všem bude nějakou chvíli trvat, než se vrátí do svých předešlých režimů, některé kluby se tam nemusí vrátit vůbec,“ uznává, což by ale neměl být případ Bohumína, za nímž stojí město a to je velká podpora.

Aktuálně se tak tým může v poklidu připravovat na další sezonu. Za sebou už má dva přípravné duely. „Celkem jich bude pět, každý týden nás čeká jeden přátelák, který má suplovat vrchol týdne. Sérii zakončíme utkáním se Záblatím koncem června, pak budou tři týdny klidu a následně nastartujeme letní přípravu, abychom v srpnu mohli odehrát první mistrák,“ zadoufal Špička v návrat zaběhlých pořádků.

Město žije fotbalem, říká Kubinski



Zažil dva postupy, boje o záchranu, ale také sjednocení ŽD Bohumín s Rapidem Skřečoň v dnešní Bospor v roce 2006. Je také jedním z mála rodilých Bohumíňáků v aktuálním kádru divizního A-týmu. Zkušený sedmatřicetiletý záložník Jaroslav Kubinski nikdy nepůsobil mimo město. „Jen půl roku jsem byl na Fáji,“ zmíní právě někdejší ŽD.



„Kdysi jsem mohl odejít, ale tehdejší vedení mě nechtělo pustit. Když už přišly nabídky, tak vesměs ze stejné soutěže, tudíž nemělo smysl posilovat soupeře. A po čase si ke klubu člověk udělá takový vztah, že se mu už nikam nechce,“ dodává Kubinski.



Není to tak dávno, co v A-týmu byla řada Bohumíňáků, že?



Je to tak. Když klub v roce 2006 vznikl spojením dvou tehdejších, tak jsem jediný, kdo zažil vše. Jinak už to se mnou nikdo netáhne. Ale je to pochopitelné, nikdo nemládne, takže někteří skončili, jiní odešli a hlavně přichází mladá generace. Navíc dnešní mládež fotbal už tolik nehraje jako za mého mládí, takže není moc odkud brát.



Čím je pro vás tento klub speciální?



Víte, baví mě, když jdu před zápasem přes park, nasávám jeho vůni, v níž se odráží aktuální roční období, a navíc vidím, jak se připravuje hřiště. Nebo jdete po městě, lidí vás zdraví a ptají, jak jsme hráli, nebo hodnotí, jestli dobře či špatně. I když je to město, tak to tady spolu žije. Ale k otázce. Po sloučení v roce 2006 nebyl klub v takové kondici, jako dnes. Tehdy asi byla chuť odejít a zkusit to jinde. Ale postupně vedení i město se do budování opřeli a nakonec je to v dnešní podobě. A tím sílily i mé vazby k němu. Když pak jste v jednom klubu víc jak čtvrtstoletí, tak je to dané a není nic, co by mě k němu nevázalo. V podstatě tady znám všechny. Od správce, přes fanoušky, kteří s námi jezdí i ven, až po vedení. Nejdůležitější je pak dobrá nálada v kabině.



Jak dlouho to ještě chcete táhnout?



U mě je to otázka zdraví. A také zájmu trenérů či vedení. Přece jen vím, jaká je má pozice, že nebudu hrát každý zápas a devadesát minut, spíše držet kabinu při sobě. Zároveň divize není procházkou, ale věřím, že se klub ještě bude posouvat a sám bych ho rád viděl ještě o soutěž výš. Ale to záleží na jiných. Bylo by fajn chodit tady ještě na kvalitnější týmy než teď.



Máte vzpomínku, která vám za ty roky utkvěla v paměti?



Určitě to, když jsme před třemi lety postoupili z krajského přeboru do divize. Pro mě to byl už druhý, ale celkově sezona to byla specifická. Už třeba tím, že jsme k tomu vyhráli i dva poháry. To bylo skvělé.

Bospor Bohumín: s pokorou stoupat výš a výš

„Přihraj, přihraj,“ křičí jeden z mládežníků během tréninku. „Nečekej, musíš si jít pro přihrávku, nabídni se,“ pobízí ho trenér. Do Fotbalového areálu Pavla Srnička v Bohumíně se po čase ticha zapříčiněným epidemií koronaviru opět vrátil život.

Zatímco vedlejším hřišti závěrečným fotbalem vrcholí trénink dorostu, na hlavní ploše se pomalu chystá A-tým k přípravnému duelu. Na perfektně připravený trávník je kromě správce Jiřího Petra hrdý i předseda Ivo Cichoň. „Výborný,“ pochvaluje si muž, který loni v říjnu nahradil dlouholetého šéfa Lukáše Fluxu.

„Pomaličku si zvykám, i když ze začátku jsem to nechtěl dělat, protože jsem nebyl přesvědčený, že je to funkce pro mě,“ přiznává s tím, že v žádném případě nerozhoduje sám. „Pracujeme v týmu. Chci, abychom rozhodovali jako celý výbor,“ má jasno Ivo Cichoň.

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

V minulosti v klubu hrál, později i trénoval. „Vlastně jsem zdejší odchovanec, navíc fotbal jako takový mám rád, třicet let jsem lítal po hřišti, běhal za kulatým nesmyslem, vidím trochu do toho, a i když nevím, zda mi funkce předsedy náleží, tak zatím to jde a funguje. Musím říct, že je to pěkný pocit,“ usměje se Cichoň.

Na svého předchůdce ale nezapomíná. „I díky němu je to pro mě lehčí, protože tady odvedl hodně práce a má řadu zásluh za to, kde klub nyní je,“ podotýká při vědomí, že podmínky by diviznímu Bohumínu mohly závidět i kluby z vyšších soutěží.

Areál za parkem nabízí dvě hrací plochy, přilehlý zimní stadion dostatek šaten a sprch, nedaleké Aqua centrum regeneraci, Sportovní hala možnost přípravy za špatného počasí či v zimním období. „Zásluhou Bosporu a města Bohumín máme perfektní zázemí, ve kterém je vše stoprocentní. Není moc co měnit nebo zlepšovat. Jsme spokojení,“ potvrzuje Ivo Cichoň.

Podobně jsou a tom i fanoušci, kteří kromě bohatého občerstvení už nějakou dobu využívají tribunu pro 250 sedících diváků. „Kdybych měl zdůvodnit, proč by měl jít někdo hrát k nám, tak řeknu: výborný kolektiv, pěkné zázemí, hřiště, stadion, i dobré vedení,“ zasměje se šéf Bohumína. „Ale ne. Spíše bych se zeptal hráčů, byť si myslím, že podmínky mají dobré,“ dodává.

Aktuální situace okolo koronaviru podle něj dopad na klub mít nebude. „Máme výborné vztahy s městem, které nás podporuje, takže si myslím, že bychom měli fungovat normálně. Pokud jde o výkony týmu, k tomu by se měl vyjádřit spíše trenér. Ale věřím, že pojedeme dál tak, jak to bylo loni na podzim,“ doufá Cichoň.

Za jeden z úspěchů považuje fakt, že roční odmlce se podařilo do klubu vrátit kategorii dorostu. Ostatně mládež je velkým tématem, zvlášť když odchovanců je v A-týmu jen minimum. „Pokud je v Bohumíně talentovaný mládežník, skočí po něm větší kluby z okolí – Hlučín, Vítkovice, Baník Ostrava, Karviná. Proto odchovanců v áčku je jen pár. Holt to tak je,“ říká smířeně.

„Pokud není kvalita ve vlastních řadách, a chcete udržet nějaký standard, musíte pak sáhnout jinde. Každopádně vždy uvítáme, když se pak talent vrátí a pomáhá nám,“ pokračuje Cichoň.

„Návrat dorostu byl jasným cílem. Jinak pokud jde o A-tým, chceme okupovat první polovinu tabulky divize. O to větší škoda, že se nemohla dokončit tato sezona, protože jsme byli nahoře a mohli jsme se rvát o velmi dobré umístění,“ líčí Ivo Cichoň.

A co téma eventuálního postupu do MSFL? „Bylo by to hezké, ale to je běh na dlouhou trať. Zatím jsme spokojeni s tím, kde jsme,“ míní předseda. „Chceme s pokorou stoupat výš a výš,“ uzavírá pozitivně Ivo Cichoň.

ANKETA S HRÁČI

Zdroj: Martin Ruščin