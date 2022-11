„Do zápasu jsme nastoupili v okleštěné sestavě. Na to se ale vymlouvat nechci. Srazily nás individuální chyby, které soupeř tvrdě trestal,“ řekl hostující kouč Radek Malina. Na první branku se čekalo pouze dvanáct minut. Domácí vybojovali aut, míč se dostal ke Staňkovi a ten překonal Michuta. Osm minut před poločasem už měli Novojičínští dvougólový náskok. Zagol se uvolnil a středem hřiště vysunul Vahalíka – 2:0. „Pak jsme si ale vybrali slabší chvilku, kterou Frenštát využil a gólem do šatny se vrátil do hry,“ poznamenal trenér Nového Jičína Martin Štverka. Po centru Žáka se prosadil Pyclík. „Myslel jsem si, že nás tato branka nakopne. Jak se ale ukázalo, nestalo se,“ povzdechl si šéf frenštátské lavičky.