„Soupeř měl štěstí. Do čeho kopl, to mu tam spadlo,“ poznamenal trenér Bílovce Petr Šloff. Novému Jičínu se naskytly dva trestné kopy, oba proměnil v góly Hurta. „První poločas jsme měli dobrý. Dali jsme dva góly, ale věděli jsme, že nás Bílovec zatlačí,“ řekl novojičínský kouč Martin Štverka. „Chtěli jsme hrát pořád stejně. Vysoko domácí napadat a tím eliminovat jejich hru. To se nám dařilo,“ pochvaloval si hostující stratég. Nakonec přidali hosté třetí branku, to se po rohovém kolu prosadil Nippert. „Bohužel se nám zranil Zagol a to nás trochu rozhodilo. Udělali jsme chybu a Limanovský snížil. Bílovec nás na chvíli zatlačil,“ pokračoval trenér Nového Jičína. „Za stavu 1:3 měl velkou šanci Limanovský, kdy by ji proměnil, tak se utkání vyvíjí jiným směrem,“ míní Peter Šloff.