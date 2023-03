/FOTOGALERIE/ Ostře sledované divizní derby novojičínského okresu nemělo vítěze. Domácí Bílovec šel v prvním poločase do vedení. Novojičínským fotbalistům bod nakonec zařídil gólem na 1:1 střídající Matěj Janovský. Oba trenéři nakonec remízu označili za spravedlivou.

Bílovec - Nový Jičín 1:1 | Foto: Boris Spiller

Pouze na lavičce začala utkání domácí opora Martin Limanovský. „Martin celý týden kvůli nemoci netrénoval. Jan Tomášek měl původně naskočit do hry, ale zranil se,“ objasňoval trenér Bílovce Petr Gelnar. „Musím říci, že začátek zápasu nám příliš nevyšel. Soupeř se na nás dobře připravil a my jsme se nedostali příliš do hry,“ pokračoval domácí stratég. „V prvním poločase jsme měli více ze hry. Byli jsme lepším týmem. Dá se říci, že hra byla v naši režii a domácí jsme do žádné velké šance nepustili,“ pochvaloval si trenér Nového Jičína Martin Štverka. Deset minut před poločasem ztratili hosté balon na půlce. Ke střele se dostal nakonec Raszyk a za pomocí teče otevřel skóre.

„Ve druhém poločase jsme chtěli hrát aktivně. Měli jsme i šanci,“ vracel se k druhé půli Petr Gelnar. Do gólovky se dostal Krayzel. Jeho hlavička ale skórem nepohnula. Další pokus zlikvidoval brankář Hub. V 77. minutě mohlo být srovnáno. Sudí Petrásek nařídil pokutový kop. K jeho exekuci se postavil Nieslaník. Gólman Minařík ale jeho pokus zlikvidoval. „Byla škoda, že se nám nepodařilo vyrovnat. V posledních patnácti minutách jsme měli převahu. A nakonec jsme i vyrovnali,“ vydechl si Martin Štverka. V 89. minutě se otočil ve vápně Janovský a střelou podél brankáře Minaříka dával na 1:1. „Když to shrnu, tak bod je pro nás dobrý. Hráli jsme u favorita, který má kvalitu,“ byl spokojený trenér Nového Jičína.

„Nový Jičín působil fotbalovějším dojmem. Neproměnil pokutový kop. My jsme si vyhrát nezasloužili,“ řekl závěrem Petr Gelnar.

Bílovec – Nový Jičín 1:1 (1:0)

Branky: 35. Raszyk – 89. Janovský. Rozhodčí: Petrásek – Godfryd, Bašný. ŽK: Raszyk, Mozol, Pěla, Heiník, Krayzel, Pavlík, Tomášek – Nippert, Nieslaník, Pražák, Jež. ČK: 77. Heiník, 80. Padušák (oba Bílovec). Diváci: 200.

Bílovec: Minařík – Dluhoš, Heiník, Krayzel, Koschatzký – Dostál, Raszyk (80. Dresler) – Pěla (90. Čavera), Mozol, Gajdošík (63. Limanovský) – Socha (63. Pavlík). Trenér: Petr Gelnar.

Nový Jičín: Hub – Jež, Pražák, Nippert, F. Gaži – Byrtus, Hurta, Staněk, Vahalík (66. Janovský) – Magdon, Niesalník. Trenér: Martin Štverka.