„Nebyl to pro nás lehký zápas. Bílovec má dobře organizovaný tým, hraje s třemi obránci, což je pro tuto soutěž netradiční. Ale tento systém má propracovaný, o to více mě naše vítězství těší,“ řekl trenér Beskydu David Kobylík. „Považuji ho za horkého kandidáta na postup, navíc se opírají o dobrou hru krajů,“ dodal jedním dechem domácí trenér. Už ve 3. minutě přišel centr ze strany a Klimpar otevřel skóre. Hosté s vyrovnáním přišli o deset minut později, kdy se trefil Mozol. Neuběhlo ani šest minut a Beskyd znovu vedl a opět měl v tom prsty Klimpar – 2:1. „Pavel je pro tuto soutěž nadstandardní útočník. Musím ale říci, že zúročil dobrou práci celého týmu,“ chválil domácí kouč.

Po přestávce přidali domácí třetí branku, když před Klimparem nasměřoval míč do vlastní sítě Mikuš. O tři minuty vrátil nováčka do hry Limanovský, to ale bylo vše. „Za vítězství jsme rádi, určitě je to pro nás cenný skalp, náš tým má charakter, kluci hrají týmově,“ řekl Kobylík.

Hostujíc kouč Peter Šloff byl po zápase pořádně zklamaný. „Nechce se mi o zápasu moc mluvit. Dali jsme gól, který nebyl pro ofsajd uznán, za mě měl platit. Třetí brance předcházel hrubý faul na půlce, kdy soupeř doslova hokejovým způsobem poslal k zemi našeho hráče,“ zlobil se Peter Šloff. „Na druhou stranu jsme měli dvě velké šance, které jsme neproměnili. Hráčům nemám co vytknout. Musíme zvednout hlavy a zvládnout domácí duely s béčkem Opavy a Polankou,“ zakončil šéf bílovecké lavičky.

Frenštát – Bílovec 3:2 (2:1)

Branky: 3. a 20. Klimpar, 54. Mikuš (vlastní) – 14. Mozol, 57. Limanovský. Rozhodčí: Dedek – Janeček, Krupa. ŽK: Páleník, Žitník, Farský, Bányácski, Packo – Dybal, Mozol, Krayzel. Diváci: 314.

Frenštát: Páleník – Dudek, Bányácski, Farský, Žitník (78. Pokorný) – Siedlok, Bolcek, Fojtík, Halda (50. Baran) – Pyclík (67. Packo), Klimpar. Trenér: David Kobylík.

Bílovec: Jaška – Cverna, Dybal, Krayzel – Černín (74. Dostál), Mikuš (65. Dresler) – Limanovský. Mozol, Dluhoš (74. Raszyk) – Střelec, M. Socha (74. T. Socha). Trenér: Peter Šloff.