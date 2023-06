„Sezona nedopadla dle výsledků, tak jsme chtěli. V zimě jsme ztráceli dva body na první místo a jak se ukázalo, měli jsme velké oči,“ přiznal bílovecký kouč Jan Woznica. Jeho tým během jarní části provázela různá zranění a když se k tomu přidaly i disciplinární tresty, bylo zle. „Uškodily nám odchody ofenzivních hráčů, a to Pavla Střelce s Markem Sochou. Navíc se nám zranil Martin Pěla. Výrazně tím oslabila naše ofenzíva. Navíc jsme měli problémy i s disciplinárními tresty,“ vyjmenovával důvody jarního nezdaru mladý trenér.

První trable přišly už v zimní přípravě. „Zdravotní problémy nás trápily už během zimní přípravy. Ať už se jednalo o zranění nebo nemoci. Netrénovali jsme v kompletním složení. Nemohli jsme pracovat na herních věcech a ni na kondici, a to nás na jaře doběhlo,“ poznamenal Jan Woznica.

Největší krize na tým dopadlo po porážce 1:5 od béčka Opavy. „Kluci byli pod dekou. Z boje jsem utíkat nechtěl, ale pokud by vedení bylo pro mé odvolání, přijal bych to. Bylo mi řečeno, že můj konec na trenérské lavičce není na pořadu dne, s tím, že problém je jinde, než v trenérovi,“ řekl bílovecký stratég.

Co bude následovat nyní? „S předsedou panem Šloffem jsem shodli na tom, že kádr potřebuje obměnu. V kabině problém nebyl ale bylo cítit, že tým jak je dlouho pospolu, je vyčpělý. V létě dojde k jeho částečné obměně. Není to ale tak, že by mělo dojít k odchodu dvanácti hráčů. Osa zkušených mezi kterou patří Mozol, Limanovský, Krayzel nebo Dostál zůstává,“ přiblížil Jan Woznica.

Jisté je, že do Pusté Polomi odchází Ondřej Pavlík. „Pracuje jako voják z povolání. Toho časově limituje a není schopen absolvovat všechny tréninkové jednotky,“ vysvětlil jeden z odchodů trenér. V Bílovci nebude pokračovat ani Marek Mikuš, který už v zimní přestávce koketoval z odchodem do Frenštátu pod Radhoštěm. „Marek nakonec odlítá na půl roku do USA, fotbalovou kariéru, tak přerušuje. Tyto dva odchody jsou jisté. K nějakým ještě může dojít,“ poznamenal Jan Woznica.

A jak to vypadá s posilami Bílovce? „Nikoho ještě podepsaného nemáme, ale intenzivně na tom pracujeme. Vytipované hráče jsme oslovili u během dubna a května. Jedná se všechno o zkušené hráče, kteří hrávali i MSFL. Jsou to fotbalisté do základní sestavy,“ zvedl prst trenér.

Letní přípravu započne Bílovec 10. července. „Společně začínáme desátého, od čtvrtého mají ale kluci individuální tréninkový plán,“ řekl závěrem Jan Woznica. Během přípravného bloku jeho tým například narazí na Nové Sady nebo Vratimov.