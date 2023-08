„Vratimov nás překvapil. Nastoupil proti nám ve vysokém tempu, hodně nás pressoval. Na to ale také ve finále doplatil. Přišlo mi, že ve druhém poločase odpadl fyzicky,“ řekl na úvod svého hodnocení trenér Bílovce Jan Woznica. „Nám ze začátku nešla souvislá kombinace. Nebyli jsme schopni navázat na výkon z utkání proti opavskému béčku,“ přiznal hostující stratég. Ve 26. minutě ztratili hosté balón, toho se zmocnil Chlopek a přehodil brankáře Minaříka – 1:0. „Naštěstí se nám podařilo rychle odpovědět,“ vydechl si Jan Woznica. Po kombinaci na levé straně se míče zmocnil Limanovský, přesně našel Kunce a ten překonal Střalku. Pro hostujícího útočníka šlo už o čtvrtou gólovou nahrávku této sezony.

Do druhého poločasu nastoupil v sestavě Bílovec Leoš Gajdošík a hned byl pořádně vidět. Nejdříve trefil břevno. Po hodině hry kopal rohový kop, našel hlavu Heiníka a Bílovečtí šli do vedení. O deset minut později kopal Gajdošík přímý kop a s pomocí teče poslal svůj tým do dvoubrankového vedení. „Ve druhém poločase se náš výkon zlepšil. Bohužel jsme vyrobili hrubku a dovolili Vratimovu utkání zdramatizovat. Naštěstí jsme ale vedení udrželi a máme důležité tři body,“ pochvaloval si Jan Woznica.

Bílovec by mohl v týdnu přivést nového hráče. Trenér Woznica má na radaru Nikolu Zavadila z Řepiště. Jedná se o osmnáctiletého syna někdejšího bývalého ligisty Pavla. Mladý záložník je odchovancem Stěbořic ale většinu své kariéry strávil ve Slezském FC Opava. „Je pravda, že o Nikolu Zavadila máme zájem. Jdou na něj dobré reference. Navíc je mladý fotbalista,“ prozradil Jan Woznica.

Vratimov – Bílovec 2:3 (1:1)

Branky: 26. Chlopek, 87. Máša – 32. Kunz, 62. Heiník, 72. Gajdošík. Rozhodčí: Malý – Broskevič, Kovařík. ŽK: Střalka, Roháček, Zupko – Dluhoš. Diváci: 200.

Bílovec: Minařík – Kollek, Heiník, Tomášek, Melecký – Koschatzký (80. Dluhoš), Mozol (46. Gajdošík), Krayzel – Limanovský, Kunz (69. Dostál), Jelen. Trenér: Jan Woznica.