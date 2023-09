Výborný vstup do nového ročníku fotbalové Divize F zažívají fotbalisté Bílovce. Naposledy uspěli proti Vítkovicím. Loňského účastníka MSFL porazili 3:1. Vše podstatné se událo v prvním poločase. Díky této výhře se svěřenci trenéra Jana Woznici vyhoupli na první místo tabulky.

Bílovec porazil Vítkovice a vede tabulku. | Foto: ŠSK Bílovec

„Šlo pro nás o pohodový zápas. Domácí nám to dost ulehčili. Chylek se nechal už po půlhodině hry zbytečně vyloučit a my jsme v klidu utkání dotáhli do vítězného konce,“ přiznal trenér Bílovce Jan Woznica. „Kdyby Vítkovice hrály v jedenácti, utkání by vypadalo jinak,“ mínil trenér vítězného týmu. První branku vstřelili domácí. Jejich gólman trefil výkopem útočníka, který se dostal do vápna, kde upadl a kopala se penalta. Tu Richtar proměnil.

Bílovec s odpovědí dlouho neotálel. Dostál vysunul Limanovského, který běžel sám na brankáře a vyrovnal. O čtyři minuty později kopal Bílovec rohový kop. Koschatzký našel hlavu Krayzla – 1:2. O dalších pár okamžiků později putoval předčasně pod sprchy Chylek. V poslední minutě úvodního dějství Krömer poslal hosty do dvougólového vedení.

„Po přestávce jsme hru kontrolovali. Měli jsme další šance. Tři tutovky zazdil Gajdošík. Vítkovice neměly nic a my si zapsali zaslouženou výhru,“ zakončil Jan Woznica.

Vítkovice – Bílovec 1:3 (1:3)

Branky: 15. Richtar (penalta) – 23. Limanovský, 27. Krayzel, 45. Krömer. Rozhodčí: Zelený – Písečný, Matulík. ŽK: Widura, Palej, Chylek – Heiník, Melecký, Kollek. ČK: 30. Chylek. Diváci: 125.

Bílovec: Padušák – Kollek, Tomášek, Heiník, Melecký – Koschatzký (67. Dluhoš), Dostál (55. Mozol), Krayzel – Limanovský, Kunz (67. Zavadil), Krömer (55. Gajdošík). Trenér: Jan Woznica.