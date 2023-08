/AKTUALIZOVANÁ FOTOGALERIE/ Bezbrankovou remízu uhráli v neděli na domácím trávníku fotbalisté frenštátského Beskydu. Proti nebezpečnému Šumperku hráli svěřenci trenéra Romana Kučerňáka více než poločas v oslabení. I proto mladý kouč nerozhodný výsledek bral.

Frenštát - Šumperk 0:0. | Foto: Lubomír Mazoch

„Bod je nakonec pro nás dobrý, a to vzhledem k tomu, jak se utkání vyvíjelo,“ začal o nedělním duelu hovořit kouč Frenštátu Roman Kučerňák. Šumperk začal pod Radhoštěm aktivně. Už v první minutě se dostal do velké šance. „My jsme v úvodu bránili. Soupeř hrozil hlavně ze standardek. Kopal snad deset rohů, bylo tam plno závarů. Plánem bylo přežit první poločas a ve druhém udeřit. Jenomže nakonec vše bylo jinak. Pyclík se nechal zbytečně za řeči vyloučit a my jsme šli do deseti,“ pokračoval šéf domácí lavičky.

Oslabení Frenštát zvládl dobře. „Fotbal ale trpěl. Soupeř přesilovku příliš dobře nehrál. My jsme se dostali do velké šance. Mohli zápas zlomit v náš prospěch. Klimparova střela na zadní tyč ale minula branku. Věřím, že za týden v Polance už úspěšní budeme,“ zakončil Roman Kučerňák.

Frenštát pod Radhoštěm – Šumperk 0:0

Rozhodčí: Krupa – Potiorek, Šimoník. ŽK: Klimpar, Pyclík – Ostrokon. ČK: 43. Pyclík. Diváci: 317.

Frenštát: Hamza – Bednář, Macík, Ševčík, Rek (81. Bartoš) – Opatřil, Kalfas (73. Macura), Zahaluk (61. Hrabec), Bzirský – Klimpar (81. Fendrich), Pyclík. Trenér: Roman Kučerňák.