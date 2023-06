Poslední domácí zápas výsledkově fotbalisté Nového Jičína nezvládli. S favorizovanou Karvinou drželi krok padesát minut. Pak už kralovali hosté. Vyhráli 4:0 a mohli slavit postup do MSFL.

Nový Jičín prohrál s Karvinou. | Foto: Deník/VLP Externista

„Dokud jsme měli sílu a vydrželi běhat, tak jsme drželi jsme s Karvinou krok. Ukázalo se, že soupeř někde úplně jinde. Přece jenom se jedná o profesionální klub, který byl výborně takticky připravený,“ řekl trenér Nového Jičína Martin Štverka.

Domácí si v prvním poločase vytvořili jednu velkou šanci. Staněk kopal roh, poslal míč na Magdona, který ho prodloužil na Nieslanikas s Nippertem. Oba byli před odkrytou brankou. Nakonec zakončoval druhý jmenovaný. Balón letící do branky nakonec zázračně chytil brankář Mrózek. Nakonec přišla dvacátá minuta, domácí nechali balón Ezehovi a ten střelou z voleje překonal brankáře Huba. „Byli jsme málo důrazní a soupeř toho dokázal využít,“ posteskl si domácí stratég. V závěru poločasu měl ještě šanci Martin Gaži, ale ani ten neuspěl.

„Do druhého poločasu jsme vstoupili aktivně. Bohužel jsme ztratili před šestnáctkou míč. Přišel dlouhý nákop a druhá branka Karviné,“ poznamenal Martin Štverka. „Karviná poté jasně kralovala a zápas dotáhla do vítězného konce. Musím ale říci, že do padesáté minuty to z naší strany nebyl špatný,“ zakončil Martin Štverka.

Nový Jičín – Karviná B 0:4 (0:1)

Branky: 20. a 49. Ezeh, 62. Vrba, 72. Clement. Rozhodčí: Broskevič – Godfryd, Tvardek. ŽK: Vahalík, M. Gaži – Fukala, Moses. Diváci: 100.

Nový Jičín: Hub – Jež, Zagol, Nippert, M. Gaži (69. Kocián) – Vahalík, Magdon, Staněk (89. Balhárek), Nieslanik (89. Gabryš), Byrtus – Janovský (89. Siwy). Trenér: Martin Štverka.