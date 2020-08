Pořádnou divočinu viděli diváci v neděli ve Frenštátě. Domácí Beskyd hostil rýmařovskou Jiskru. Během osmi minut prvního poločasu si vytvořil tříbrankový náskok. Ten ale neudržel. V hostujícím dresu zkompletoval hattrick Pavel Jeřábek a výsledkem byla remíza 3:3.

První poločas se vyvíjel podle not domácího Beskydu, který v rozmezí od 29. do 37. minuty vstřelil tři branky. „Měli jsme slabší desetiminutovku, ve které nás domácí pořádně potrestali. Dvakrát jsme nepokryli Klimpara a ten dal dvě branky. Inkasovali jsme vzápětí třetí gól. Byla to slušná facka, ze které jsme se nějaký čas dávali dohromady,“ přiznal trenér Rýmařova Milan Furik. „První poločas nám vyšel. Byli jsme produktivní. Hráče jsme ale o přestávce upozorňovali, že proti nám stojí kvalitní soupeř, který to jen tak nevzdá, a to se taky ukázalo. Do druhého poločasu jsme vstoupili i trochu lehkovážně, možná i s vědomím, že se nemůže nic stát,“ poznamenal jeden z trenérů Beskydu Radek Malina.

Do hlavní role druhého dějství se pasoval hostující útočník Pavel Jeřábek. Nejdříve se postaral o kontaktní gól. „Tato branka nás nakopla. Potěšilo mě, že kluci to nezabalili, hráli stále aktivně a za to byli odměněni,“ chválil Furik. Jeřábek snížil a v samotném závěru se prosadil ze standardní situace a upravil na konečných 3:3. „Velké zklamání. Rýmařov nám dal lekci za druhý poločas. Prohospodařili jsme tříbrankový náskok. Soupeř nás potrestal za pasivitu. Nebyli jsme schopni si přihrát, balon nás neposlouchal, hosté zjednodušili hru, nakopávali míče a to nám dělalo problémy,“ shrnul dění z druhého poločasu Malina. „Vzhledem k vývoji zápasu je remíza pro nás dobrá. Náš výkon se ve druhé půli zvedal a zvedal, až vyústil ve vyrovnání,“ zakončil Furik.

Frenštát – Rýmařov 3:3 (3:0)

Branky: 29. a 34. Klimpar, 37. Baran – 48., 85. a 89. Jeřábek. Rozhodčí: Laštůvka – Matějek, Broskevič. ŽK: Fojtík, Klimpar, Gros – Jeřábek, K. Kocúr, Kučera, Zifčák, Hleba. Diváci: 464

Frenštát: Smolík – Pokorný, Žitník, Farský, Buchlovský – Walder (78. Rýc), Nezhoda (83. Bolcek), Gros (53. Žák), Fojtík, Baran – Klimpar (78. Žídek). Trenér: Artur Wojnarowský.

Rýmařov: Kameník – Kučera, Kolísek, K. Kocúr, Hleba – D. Furik (66. Kršek), M. Furik, J, Furik (76. Hradil), Zifčák – Jeřábek, Pauler (72. Miškev). Trenér. Milan Furik.