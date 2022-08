„Ze začátku to bylo z naší strany nemastné neslané. Soupeř na nás vletěl, a to nám dělalo problémy. S postupem času jsme se ale dokázali s děním na trávníku vyrovnat,“ vracel se k vítěznému pohárovému duelu Martin Zagol. Nový Jičín porazil Nové Sady 5:0. Domácí záložník vstřelil krásný první gól. „Spíše jsem vzal Denisu Nieslaníkovi balon z nohy,“ pousmál se. „První předsezonní cíl jsme zvládli. Už se těšíme na Kroměříž,“ podotkla domácí opora.

Nový Jičín ve druhém poločase hrál dobře a diváky musel bavit. „Myslím si, že celkově hrajeme dobře. Škoda jen, že na nás nechodí diváci, to je kámen úrazu. Člověku to pak přijde líto, když přijedeme někde ven a tam atmosféru udělá dvěsta fanoušků,“ mrzí Martina Zagola. „V Novém Jičíně je sportem číslo jedna hokej. Přitom i stadion máme hezký,“ poznamenal bývalý hráč Opavy, Hlučína, ostravského Baníku, Fulneku nebo Jakubčovic.

Martin Zagol má dvojče Pavla. Doposud na všech štacích hrávali spolu, nyní je tomu jinak. „Řekli jsme si, že se naše cesty rozdělí. Chtěl jsem ho sice do Nového Jičína, on se ale po konci v Ústí upsal Bělotínu,“ přibližuje Martin Zagol. „Je to škoda. Dal v kraji dvacet branek a šel hrát do první A třídy,“ kroutil hlavou sedmadvacetiletý fotbalista.

Dvojčata Zagolova měla kariéru slušně rozjetou. Bráchové kopali v mládežnických kategoriích za Hlučín, ostravský Baník nebo Opavu. „Někdy se biji do hlavy, že jsme mohli něco udělat v kariéře jinak a hrát ještě výše než v divizi. Nejraději vzpomínám na Opavu, měl možnost přičichnout k druholigovému áčku a být ve společnosti hráčů jako Zdena Pospěch nebo Nemanja Kuzmanovič,“ zdůraznil Martin Zagol. „Navíc v Opavě tehdy pracoval Jarda Rovňan. Je to člověk, kterého jsem znal ještě z Jakubčovic. Hodně nám v mladí pomohl, staral se o nás a byl na nás hodný,“ prozradil novojičínský záložník.

Angažmá v Novém Jičíně si pochvaluje. „Jsem rád, že nabídka od trenéra Štverky přišla. Přitom jsem uvažoval i úplném konci kariéry. V době, kdy jsem byl ve Fulneku se mi fotbal znechutil. Ale v Novém Jičíně mě začal znovu začal bavit,“ zakončil Martin Zagol.