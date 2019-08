4. kolo:

FRÝDLANT N. O. - DĚTMAROVICE 1:1 (0:1).

Branky: 76. Hanus z pok. kopu - 16. Řapek, 217 diváků.

Martin Šrámek (trenér Frýdlantu): „Není jednoduché hrát proti týmům, které pouze brání a jsou zalezlí. Zápas s Dětmarovicemi byl hodně hektický, ale s tou správnou atmosférou pro diváky. Vytvořili jsme si spoustu standardek, dvě branky nám nebyly v první půli uznány, takže nás konečná remíza mrzí.“

Josef Jadrný (trenér Dětmarovic): „Do zápasu jsme nešli jako favorit, ale dlouho jsme vedli. Před utkáním bych bod bral, nakonec jsme však byli blízko třem.“ (sch, sob)

BOHUMÍN - VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 1:2 (1:1).

Branky: 33. Bloksch - 8. Juříček, 69. Š. Vrána, 130 diváků.

Patrik Poštulka (vedoucí Bohumína): „Do utkání jsme vstoupili nervózně, inkasovaná branka nás však paradoxně nakopla. Vyrovnali jsme, pak ale přišla přestávka a to náš tlak otupilo. Zase jsme zahodili spoustu šancí.“ (sob)

HAVÍŘOV - NOVÝ JIČÍN 1:0 (1:0).

Branka: 42. Stanojkovič, ČK: 49. Smolarčík, 406 diváků.

Miroslav Matušovič (trenér Havířova): „Řádí u nás nějaká viróza. Jsem proto hrozně rád, že jsme utkání zvládli a zvítězili. Hlavně v první půli jsme to zvládli dobře.“

Alois Skácel (trenér N. Jičína): „První poločas se nám nepovedl. Byli jsme celou dobu pod tlakem a kulminovalo to dvě minuty před koncem, kdy jsme dostali branku na 0:1. Na začátku druhého poločasu přišlo vyloučení Smolarčíka a paradoxně jsme v deseti hráli lépe. Trefili jsme i břevno, ale gól se nám vstřelit nepovedlo.“ (sob, psu)

KARVINÁ B - OPAVA B 7:0 (5:0).

Branky: 1., 21. a 54. Šašinka, 12., 38. a 62. Vlachovský, 44. Putyera, 100 diváků.

Čestmír Kročil (trenér Karviné B): „Byl to oboustranně dobrý fotbal, pro Opavu je výsledek nespravedlivý. My jsme proměňovali šance, oni ne.“

Lukáš Černín (trenér Opavy): „Rozhodla individuální kvalita soupeře, který měl k dispozici devět hráčů z širšího kádru áčka. Chtěli jsme se prát. Měli jsme šance, ale gól jsme nedali. Nastoupili jsme v hodně mladé sestavě a myslím, že pro kluky to byla zajímavá škola. Prohrát 0:7 jsme ale nemuseli.“ (sob, šim)

SO BRUNTÁL - HEŘMANICE 0:1 (0:1).

Branka: 14. Ságner, ČK: 84. Horák (B.), 390 diváků.

Jan Urban (předseda Bruntálu): „Hráčům nemůžeme nic vyčíst, před novým trenérem se chtěli ukázat, ale soupeř byl dneska bohužel o jednu branku šťastnější. Neprospěl nám hlavně silný déšť v poločase, který nahrával spíš Heřmanicím. Teď budeme mít soupeře, kteří jsou na tom podobně, takže musíme zabrat. Nic není ztraceno.“

Jaroslav Mlčoch (trenér Heřmanic): „V prvním poločase jsme byli lepší tým, utkání jsme kontrolovali. Po přestávce začalo pršet, tak se z toho stlv takový ‚hurá fotbal‘. Soupeř však nic navíc nevymyslel, takže jsme po dobrém výkonu za vítězství rádi.” (cha, hek)

FRENŠTÁT P. R. - TŘINEC B 2:1 (1:0).

Branky: 21. a 79. Klimpar - 51. Janošík, 279 diváků.

Artur Wojnarowský (trenér Frenštátu p. R.): „Přístup k utkání byl stejný jako minulý týden s Opavou, takto se chceme prezentovat, znovu to vedlo k úspěchu. V prvním poločase jsme proměnili jen jednu šanci, soupeř byl konstruktivní, bylo to vyrovnané utkání. Na začátku druhého poločasu jsme inkasovali, ale pak jsme si za tím šli a vyhráli.“

Jindřich Dohnal (trenér Třince B): „Prohráli jsme, ale co my zahodíme, to je trestuhodné. První gól jsme si srazili do vlastní sítě, druhý jsme hráli na ofsajdové postavení a nebylo. Ale už v první půli jsme měli tutovky, po kterých jsme mohli jít do vedení sami. Jsme zklamaní." (psu, čin)

POLANKA N. O. - RÝMAŘOV 0:4 (0:1).

Branky: 17. a 66. Navrátil, 64. Němec, 81. Kršek, ČK: 35. Koutný (P.), 141 diváků.

Radovan Řehulka (předseda, trenér a brankář Polanky): „Budu se opakovat, los byl k nám trochu přísný. Rýmařov podle mě do této soutěže nepatří, vždyť z MSFL spadl jen kvůli vyššímu počtu sestupujících mužstev. Šlo to vidět, navíc jsme se nechali blbě vyloučit a 70 minut dohrávali v deseti. Oni ukázali svou chytrost i sílu, a my se máme co učit.”

Milan Furik (trenér Rýmařova): „Vezeme tři body, takže jsme spokojení. Navíc jsme podruhé za sebou udrželi nulu vzadu, což je taky super, protože nás vloni defenziva trápila. Dostali jsme se do vedení, druhá branka byla uklidňující a ty zbylé výsledkem převahy. Ke konci už soupeř působil trošku odevzdaně.“ (hek, cha)