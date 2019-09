Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv

8. kolo:

BOHUMÍN - RÝMAŘOV 2:5 (0:3).

Branky: 70. (penalta) a 84. Padych - 12. a 65. Navrátil, 6. J. Furik, 44. Němec, 79. Šupák z pok. kopu, 150 diváků.

Patrik Poštulka (vedoucí Bohumína): „Přijel hodně kvalitní soupeř, proti kterému jsme podali podprůměrný výkon. Dostali jsme pět gólů, a to je hodně, takto na body nedosáhneme.“

Milan Furik (trenér Rýmařova): „Soupeř nezachytil vstup do utkání a od toho se zápas odvíjel. Rychle jsme vedli 2:0, rozhodující byla třetí branka. Postupem času se domácí lepšili, ale tříbrankové manko se těžko dohání.“ (sob, cha)

KARVINÁ B - NOVÝ JIČÍN 2:0 (1:0).

Branky: 29. Bielan, 47. Mrózek, 200 diváků.

Čestmír Kročil (trenér Karviné B): „Soupeř před svou bránu postavil autobus. Dobře bránili, ale my jsme dali dva góly a zaslouženě vyhráli.“

Alois Skácel (trenér Nového Jičína): „Byl to hodně těžký zápas, Karviná hrála hodně rychlý fotbal. V prvním poločase nám vůbec nic nedovolila. Kluky ale můžu pochválit za to, jak to skvěle odpracovali. Byla škoda, že jsme dostali zbytečný rychlý gól. Karviná byla lepší, my jsme si žádnou velkou šanci nevypracovali.“ (sob, psu)

OPAVA B - HEŘMANICE 4:0 (4:0).

Branky: 13. Swiech, 35. Koschatzký z pok. kopu, 40. Jurečka, 45. Darmovzal, ČK: 38. Holec (H.), 100 diváků.

Lukáš Černín (trenér Opavy): „Zápas jsme rozhodli v prvním poločase, kdy jsme dali čtyři góly. Soupeř nám situaci ulehčil vyloučením. Vedle čtyřech branek jsme si vytvořili i spoustu gólových šancí.“

Jaroslav Mlčoch (trenér Heřmanic): „Špatný výkon. Soupeř nás trestal a byl lepší. Ve druhém poločase jsme se sice zlepšili, ale bohužel na góly pořad čekáme.“ (šim, hek)

TŘINEC B - VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 3:0 (2:0).

Branky: 23. a 63. Nieslanik, 39. Niemczyk, 64 diváků.

Jindřich Dohnal (trenér Třince B): „Soupeř byl kvalitní, my jsme ale podali dobrý takticky výkon a odvedli dobrou práci v obranné fázi. Do tutovek jsme ho nepustili, měl tam jen nějaké náznaky. Co se oproti předchozím zápasů změnilo, to byla koncovka. Z minima jsme vytěžili maximum.“ (čin)

FRENŠTÁT P. R. - DĚTMAROVICE 3:1 (3:0).

Branky: 2. Vaverka, 11. Klimpar, 24. Baran - 69. Staško z pok. kopu, 468 diváků.

Artur Wojnarowský (trenér Frenštátu p. R.): „Nebyl to příliš těžký zápas. Rychlé góly nám pomohly a klidně jsme jich mohli dát více. Jen jsme si to trochu zkomplikovali, protože jsme ve druhém poločase nedali žádné branky a trochu jsme soupeře pustili do hry. Když se mu podařilo snížit, nervózní už jsme ale moc nebyli.“

Josef Jadrný (trenér Dětmarovic): „Špatně jsme vstoupili do utkání. I když jsme se připravovali na jejich tlak, tak se k tomu hráči spatně postavili a neplnili to, co jsme si řekli.“ (psu, sob)

POLANKA N. O. - HAVÍŘOV 5:1 (3:1).

Branky: 21. a 48. Tilkeridis, 12. Miko, 18. Skřehot, 62. Talián - 15. Klejnot, ČK: 28. Malcharek (H.), 182 diváků.

René Vojtěšek (trenér Polanky): „Zasloužené vítězství po zodpovědném a trpělivém výkonu. Vypracovali jsme si spoustu zajímavých šancí a v nich byli i efektivní. Pomohla nám i nedisciplinovanost soupeře.“

Miroslav Matušovič (trenér Havířova): „Nezačali jsme špatně, ale z první situace jsme dostali gól. Sice jsme vyrovnali, jenže jsme dostali červenou a dlouho jsme hráli v deseti. Vůbec nám nefunguje defenziva.“ (hek, sob)

SO BRUNTÁL - FRÝDLANT N. O. 1:2 (1:1).

Branky: 4. Michal - 30. Velička, 78. Kučera, 290 diváků.

Radek Zatloukal (trenér Bruntálu): „V prvním poločase byli mírně lepší hosté, ale zápas byl vyrovnaný. Bohužel se pak projevilo, že řada našich hráčů toho v poslední době moc neodtrénovala a ztráceli jsme fyzicky. Před druhou inkasovanou brankou jsme mohli dát vedoucí gól, Orság ale nedal a pak se potvrdilo pravidlo nedáš – dostaneš.“

Martin Šrámek (trenér Frýdlantu): „Zápas jsme si zkomplikovali sami hned v úvodu, když jsme nechali jít domácí po standardce do vedení. Svou bojovností a hlavně fotbalovostí jsme se pak tlačili dopředu a nakonec dokázali utkání zvrátit na svou stranu. Kluky musím pochválit, že se po té gólové facce otřepali, navíc, když ještě neproměnili ani penaltu.“ (cha, sch)