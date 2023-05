SFC OPAVA B - RÝMAŘOV 5:0 (0:0)

Branky: 63. a 84. Rybička, 57. Šeba, 68. Wojatschke, 77. Dostál. Diváci: 120.

Zdeněk Partyš (trenér SFC Opava B): „Jiskra na jaře hraje velmi slušně. Šli jsme do utkání s respektem. V prvním poločase jsme si vytvořili dvě šance, ty se nám ale proměnit nepodařilo. Ve druhém poločase jsme začali mít jasně ze hry. Dobře jsme kombinovali, výborně nám zahrála středovka. Jsem rád, že konečně nám tam začaly padat i góly. Rýmařov jsme začali přehrávat. Přišlo mi, že odpadl po kondiční stránce. Jsem rád, že se trefil Seba Šeba. Celkově mám ze zápasu dobrý pocit. Náš nejlepší výkon na jaře. Musíme držet balon a sprintovat, přesně to v naší hře bylo vidět. Zápas s nulou a vysoká výhra těší. Nicméně nesmíme usnout na vavřínech.“

Milan Furik (trenér Rýmařova): „V prvním poločase moc toho k vidění nebylo. Bylo to vyrovnané, to je pravda, ale z obou stran to byl spíše průměrný výkon. Ani jedno mužstvo se neprosadilo do vyložených gólových šancí. Peťa Kameník měl jeden těžký zákrok, my jsme měli jeden větší závar a slušnou střelu Konečného. V první půli se dalo ještě hovořit o tom, že jsme Opavě byli vyrovnaným soupeřem. Ta druhá vůbec dobrá nebyla. Hráli jsme zhruba šedesát minut. Závěrečnou půlhodinu jsem u kluků neviděl žádné nasazení. Zlomovým momentem bylo, že musel v poločase střídat Michal Furik. Ztratili jsme tak sílu ve středu hřiště. Díru se nám nepodařilo zacelit. Hráči Opavy si po druhém vstřeleném gólu začali více věřit. Kluci posledních třicet minut odflákli. To mě mrzí nejvíc. O výsledek se nesnažili ani porvat. Chybělo nasazení, agresivita. Důkazem budiž jediná žlutá karta za celý zápas. To ukazuje, že to byl z naší strany velice špatný výkon.“