„Použití pohoršujících, urážlivých nebo ponižujících výroků nebo gest. První žlutá - projev nespokojenosti a protestování proti rozhodnutí rozhodčího po udělení ŽK Mensahovi slovy: ‚Co to pískáš, za co dáváš kartu?‘ Po udělení ŽK urážka rozhodčího slovy: ‚Ty p..o jedna, za co mu dáváš kartu,“ uvádí hlavní rozhodčí Martin Štipčák v zápise o utkání s tím, že v poločasové přestávce si Ciku počkal při odchodu trojice rozhodčích z hrací plochy v tunelu, kde vyhrožoval, že si na něj po utkání počká. „Při odchodu trojice rozhodčích po utkání opět počkal před vstupem do tunelu a zde řekl rozhodčímu: „Ty p..o jedna zku…ná, já tě zabiju“, přitom držel před rozhodčím zatlou pěst,“ napsal hlavní sudí.

Drama na jihu Moravy se nekonalo: Karviná porazila Bzenec a v MOL Cupu jde dál

V inkriminované 29. minutě „bouchly saze“ i u trenéra Havířova. „Ty dáš během minuty tři karty, to není možné, doprovázeno vyběhnutím z technické zóny, přičemž gestikuloval rukami,“ uvádí v zápise Martin Štipčák, proč potrestal žlutou kartou trenéra Miroslava Matušoviče.

Druhý kritický moment pak nastal v poslední minutě prodloužení po gólu domácího Radima Pobořila. Žlutou kartu viděli Miroslav Přibyl i vedoucí mužstva Indiánů Zdeněk Ondriáš, červenou pak kouč za projev nespokojenosti a protestování proti výkonu sudího. „Při odchodu z hrací plochy bránil trojici rozhodčích v odchodu do tunelu, přitom pronášel směrem k trojici rozhodčích: ‚Vy jste hovna, nic jste nedokázali, já jsem na rozdíl od vás někde byl, vy jste nic nedokázali,“ popsal sudí Martin Štipčák incident s trenérem Havířova Miroslavem Matušovičem v zápise o utkání.

Baník zůstává stoprocentní, v Maloměřicích nezaváhal. Co kouče vítězů netěšilo?

„Sice jsme prohráli, ale pro mě jsou mí hráči vítězové. Od samého začátku to neměli jednoduché a přes to všechno bojovali jeden za druhého ze všech svých sil až do poslední minuty. Nebojovali jen za výsledek, ale také za svou hrdost a spravedlnost, a to je mnohem víc. Nechali tam duši, pro mě jsou to hrdinové," vrátil se k utkání trenér Havířova Miroslav Matušovič s tím, že nejslabší článek byl rozhodčí.

„Rozdal nesmyslné karty, vyloučil nám hráče, nepísknul nám jasnou penaltu a aby toho nebylo málo, tak ještě přetáhl nastavený čas a my v něm dostali rozhodující gól po jasné ruce zahrané soupeřem v našem vápně. A mohl bych pokračovat, protože toho bylo tolik, ale ten zbytek si nechám až před disciplinární komisi, kde pojedu jako trenér poprvé a moc rád," vyjmenoval kouč hostů část věcí, které ho naštvaly a dodal: „Pochopím, když někdo udělá chybu, protože jsme lidé a děláme je všichni, ale tady… Buď to bylo cílené, nebo to prostě neumí a o to hůř. Každopádně ho to neomlouvá."

MOL CUP: Baník zamíří do Velvar, svátek čeká Hlučín a Frýdek-Místek. Co Karviná?

„Určitě neházím všechny rozhodčí do jednoho pytle, protože v drtivé většině jsou to kvalitní rozhodčí, vážím si jich a oni to moc dobře vědí, ale tohle jsem ještě nezažil," zklamaně konstatoval zkušený trenér Havířova, který má za sebou úspěšnou hráčskou kariéru s mistrovskými tituly v Baníku Ostrava a Spartě Praha.

„Jestli si dotyčný myslí, že si může dovolit cokoliv, znovu to přejdeme jen tak a budeme mlčet, tak tentokrát se plete. Nejde tady o mě, ale hlavně kvůli hráčům, ze kterých udělal… A také za jeho nesmyslné vyjádření v pozápasovém zápisu jen proto, aby za cenu lží obhájil sebe sama, svůj výkon a zároveň ještě co nejvíce poškodil jiné. A kdyby se nám náhodou za to příště někdo chtěl ‚pomstít‘, protože se odvážíme ozvat, tak to uděláme znovu, dokud se to nezmění," přál by si Miroslav Matušovič, aby se ve fotbale hrálo fair play.

„Už několikrát jsem určité věci přešel a řekl si: ‚Nech to tak, tím si nepomůžeš, už to stejně nevrátíš'. Teď už vím, že mlčením se taky nic nezmění, protože to vždy projde bez ničeho, jede se vesele dál a tak už to dál nejde," vysvětlil havířovský kouč.

OBRAZEM: Nepropásněte jej, pohár Ligy mistrů z Baník Expo v Ostravě brzy zmizí

Divize F - 8. kolo:

TJ Valašské Meziříčí - MFK Havířov 1:0 (0:0)

Branka: 90.+4. Pobořil. Rozhodčí: Štipčák - Novák, Vychodil. ŽK: Smilek - Mensah, Ciku, trenér Matušovič, Majerczyk, Piekos, Přibyl, vedoucí družstva Ondriáš. ČK: 29. Ciku, po zápase trenér Matušovič (oba Havířov). Diváci: 148.

Havířov: Majerczyk - Podešva, Kisza, Michalčák, Streit - Ciku, Mensah - Heller, Kaniok (83. Kisiala), Michalek (90.+3. Noga) - Piekos (78. Hamrozi). Trenér: Miroslav Matušovič.