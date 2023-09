/FOTOGALERIE/ Až do osmého kola čekali fotbalisté Frenštátu na první divizní výhru v sezoně. Proti Bruntálu měl Beskyd skvělý vstup, rychle vedl. Pak ale začal Slavoj kousat. Beskyd si nakonec výhru vzít nenechal, svého soka porazil 5:1. Hrdinou zápasu byl Ondřej Pyclík, autor hattricku.

Frenštát - Bruntál 5:1 | Foto: Lubomír Mazoch

„Konečně jsme se dočkali výhry. Spadl nám kámen ze srdce,“ oddechl si trenér Beskydu Roman Kučerňák. Frenštát měl výborný vstup do utkání. Už v 7. minutě otevřel skóre z penalty Pyclík. Ta byla nařízena za faul na Reka. O dvě minuty později vyšel domácím rychlý přechod do útoku. Bzirský dal balon do kapsy Pyclíkovi a ten zvyšoval na 2:0. „Začali jsme výborně a vypadalo to dobře, realita byla ale jiná,“ pokračoval frenštátský kouč. Bruntál se díky gólu Slavíka vrátil zpátky do hry. „Tato branka nás přibrzdila. Měli jsme sice šance ale soupeř byl nepříjemný. Hrozil hlavně ze standardních situací,“ přiznal Roman Kučerňák.

Rozhodující moment přišel ve druhém poločase. Bzirský zatáhl míč po levé straně, nahrál Pyclíkovi a ten dával na 3:1. „Rozhodující moment. V té chvíli bylo po zápase. Dali jsme ještě další dvě branky a zaslouženě vyhráli. Tyto tři body jsme strašně moc potřebovali. Věřím, že nás tato výhra nakopne a v dalším utkání tuto výhru potvrdíme,“ přeje si Roman Kučerňák.

Frenštát pod Radhoštěm – Bruntál 5:1 (2:1)

Branky: 7. (penalta), 9. a 54. Pyclík, 78. Hrabec, 92. M. Bezloja – 13. Slavík. Rozhodčí: Broskevič – Sklář, Kaloč. ŽK: Fendrich, Opatřil, Macík, Brzirský, Kalfas – Vojtík, Blažek, Goněc. Diváci: 272.

Frenštát: Hamza - Bednář, Macík, Bidermann (87. O. Bezloja) – Kalfas (87. Baletka), Opatřil, Bzirský, Fendrich (79. M. Bezloja), Rek (52. Strnad) – Bartoš (46. Hrabec), Pyclík. Trenér: Roman Kučerňák.