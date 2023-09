/FOTOGALERIE/ Už čtvrtý nerozhodný výsledek z pěti zápasů si zapsali do divizní tabulky fotbalisté Frenštátu. V Polance zahodili v prvním poločase čtyři gólovky a domů si přivezli bezbrankovou remízu.

Polanka nad Odrou – Frenštát pod Radhoštěm 0:0 (5. kolo divize F, 3. 9. 2023) | Foto: SK Beskyd Frenštát p. R./Lubomír Mazoch

„V koncovce se trápíme. Do šancí se dostáváme, bohužel je neproměňujeme, a to nás stojí lepší výsledky,“ posteskl si trenér Frenštátu Roman Kučerňák. V Polance se v prvním poločase do největších gólovek dostávali Bzirský s Bednářem. Macík dokonce trefil břevno. „Měli jsme i herně navrch. Po přestávce se už hra srovnala,“ pokračoval kouč Beskydu.

Po přestávce vypadala nebezpečně standardní situace v podání Bzirského. „Více gólovek už jsme neměli,“ přiznal Roman Kučerňák.

Opavské béčko má první výhru, Partyš se uklidňoval u vysavače

V samotném závěru si mohli na tři body sáhnout domácí. Jejich velkou šanci ale zlikvidoval brankář Hamza. „Vzhledem k poslední velké šanci Polanky, musíme nakonec remízu brát,“ podotkl trenér Frenštátu.

V neděli hostí Frenštátští na domácím trávníku béčko Opavy. „Uvidíme v jaké sestavě soupeř přijede. Je totiž reprezentační přestávka. Uděláme ale všechno proto, aby tři body zůstaly doma,“ slíbil Roman Kučerňák.

Polanka – Frenštát 0:0

Rozhodčí: Vychodil – Vlk, Písečný. ŽK: Berek – Macík, Bzirský. Diváci: 120.

Frenštát: Hamza – Bednář, Ševčík, Macík, Rek – Kalfas, Opatřil, Bzirský, Macura (62. Martynek), Hrabec – Klimpar (72. Bartoš). Trenér: Roman Kučerňák.